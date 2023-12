A- A+

SPORT Sport oficializa contratação do lateral-direito Lucas Ramon, ex-Mirassol e Santa Cruz Lateral chega como segundo anúncio do clube para a temporada 2024 após o técnico Mariano Soso

Após o anúncio do argentino Mariano Soso para o comando técnico, o Sport oficializou a contratação do lateral-direito Lucas Ramon, de 29 anos, que disputou a última edição da Série B pelo Mirassol e teve passagem pelo Santa Cruz em 2016. O jogador possui vínculo até o término da temporada 2024, em definitivo.

Pelo Mirassol, o lateral acumulou 47 partidas, se tornando titular da posição durante quase toda a campanha da equipe na Série B de 2023. O time finalizou o campeonato na sexta posição, com 63 pontos, à frente do Sport, sétimo com a mesma pontuação, mas com menos vitórias.

Lucas Ramon acumula ainda passagens por Guarani, Bragantino e Cuiabá, além de ter vestido as camisas de Novorizontino e Grêmio.

O atleta já deve estar disponível para realizar a pré-emporada com o Leão e vai disputar posição com Ewerthon, revelado na base rubro-negra.



#ÉDoLeão!



O lateral Lucas Ramon agora veste as cores rubro-negras. Seja bem-vindo ao nosso Clube! Que seja o início de uma grande história: https://t.co/3g1NjAwuLh pic.twitter.com/OGcpiEG2My — Sport Club do Recife (@sportrecife) December 6, 2023

