Sport oficializa contratação do lateral-esquerdo Davi Gabriel até novembro deste ano
Jogador assinou com o time até o final da temporada, oficializando a terceira contratação do Leão para 2026
O Sport anunciou oficialmente a contratação do lateral-esquerdo Davi Gabriel. Natural de Brasília (DF), o jogador chega ao clube com contrato até 30 de novembro deste ano.
O lateral disputou 37 partidas no ano de 2025 e conquistou o título potiguar pelo América-RN.
Antes do Sport, o atleta jogava pelo Criciúma, mas atuou somente em uma única partida pelo time B do time, na Copa Santa Catarina.
O brasiliense de 28 anos chega para reforçar o elenco rubro-negro na temporada 2026 e já treina normalmente com os outros integrantes do time no CT do Leão, sob o comando do técnico Roger.
O lateral tem sua formação dividida entre Nacional-SP, Grêmio Osasco e Fluminense. Além desses, Davi também tem passagens por alguns outros clubes como Audax Rio, Treze-PB, Oeste, São Bernardo e Anápolis.
A expectativa é de que novos nomes sejam anunciados oficialmente ao longo da semana, como o do goleiro Halls, que já compõe o elenco.