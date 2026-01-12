Seg, 12 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda12/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL

Sport oficializa contratação do lateral-esquerdo Davi Gabriel até novembro deste ano

Jogador assinou com o time até o final da temporada, oficializando a terceira contratação do Leão para 2026

Reportar Erro
O Sport confirmou a contratação do lateral-esquerdo Davi Gabriel, fortalecendo o time para a temporada 2026O Sport confirmou a contratação do lateral-esquerdo Davi Gabriel, fortalecendo o time para a temporada 2026 - Foto: Paulo Paiva / SCR

O Sport anunciou oficialmente a contratação do lateral-esquerdo Davi Gabriel. Natural de Brasília (DF), o jogador chega ao clube com contrato até 30 de novembro deste ano.

O lateral disputou 37 partidas no ano de 2025 e conquistou o título potiguar pelo América-RN.

Antes do Sport, o atleta jogava pelo Criciúma, mas atuou somente em uma única partida pelo time B do time, na Copa Santa Catarina.

Leia também

• Com Sport e Retrô na disputa, veja como ficaram os jogos da segunda fase da Copinha

• Com mais de R$ 70 milhões de obrigações vencidas, Sport divulga panorama financeiro de 2026

• Sport: técnico do Sub-20 avalia estreia e revela que time principal deve estrear contra o Náutico

O brasiliense de 28 anos chega para reforçar o elenco rubro-negro na temporada 2026 e já treina normalmente com os outros integrantes do time no CT do Leão, sob o comando do técnico Roger.

O lateral tem sua formação dividida entre Nacional-SP, Grêmio Osasco e Fluminense. Além desses, Davi também tem passagens por alguns outros clubes como Audax Rio, Treze-PB, Oeste, São Bernardo e Anápolis.

A expectativa é de que novos nomes sejam anunciados oficialmente ao longo da semana, como o do goleiro Halls, que já compõe o elenco.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter