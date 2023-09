A- A+

Sport Sport oficializa contratação do lateral-esquerdo Nathan O jogador de 25 anos está emprestado pelo Fortaleza e fica no Leão até o final da Série B

Após ter a foto com a camisa do Sport no BID na última quarta-feira (6), o Sport oficializou a contratação do lateral-esquerdo Nathan. O jogador de 25 anos fica no Leão até o final do ano e vem de empréstimo do Fortaleza.

Nathan é revelado pelo Athletic-MG e chegou ao Fortaleza em 2021. O lateral estava disputando a Série C pelo Pouso-Alegre-MG, que terminou na lanterna da competição. Ele fez 13 jogos sem gol ou assistência.

Com a suspensão de Igor Cariús pelo STJD, Nathan chega para disputar a vaga no lado esquerdo com Felipinho.

Após o fim da janela de transferências, o Sport reforçou o elenco com outras duas peças: o lateral-direito Roberto Rosales e o atacante Édison Negueba.

