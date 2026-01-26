Seg, 26 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda26/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Sport

Sport oficializa contratação do meia-atacante Carlos De Pena

Novo reforço assinou com o Leão até novembro deste ano

Reportar Erro
Carlos De Pena, novo reforço do SportCarlos De Pena, novo reforço do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

O Sport oficializou, na tarde desta segunda-feira (26), a contratação do meia-atacante Carlos De Pena. O uruguaio de 33 anos assinou com o clube pernambucano até novembro deste ano. 

O atleta já foi integrado ao elenco rubro-negro e treina normalmente com todo o grupo, no CT José de Andrade Médicis, sob o comando do técnico Roger Silva. O novo reforço, inclusive, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta segunda, e está à disposição para atuar. 

Leia também

• FPF altera o horário de partida entre Maguary e Sport pelo Campeonato Pernambucano

• Sport firma acordo judicial com Matheusinho e encerra vínculo com o atleta

• Roger valoriza vitória do Sport, mas cham atenção para desgaste físico do time

Na última temporada, De Pena defendeu as cores do Coritiba durante a Série B. Foram 29 partidas na campanha do acesso com título do Coxa. O jogador contribuiu com um gol e duas assistências. 

Revelado pelo Nacional/URU, Carlos De Pena soma passagens por times como Middlesbrough/ING, Real Oviedo/ESP e Dínamo de Kiev/UCR. No Brasil, atuou ainda Internacional e Bahia.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter