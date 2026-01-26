Sport oficializa contratação do meia-atacante Carlos De Pena
Novo reforço assinou com o Leão até novembro deste ano
O Sport oficializou, na tarde desta segunda-feira (26), a contratação do meia-atacante Carlos De Pena. O uruguaio de 33 anos assinou com o clube pernambucano até novembro deste ano.
O atleta já foi integrado ao elenco rubro-negro e treina normalmente com todo o grupo, no CT José de Andrade Médicis, sob o comando do técnico Roger Silva. O novo reforço, inclusive, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta segunda, e está à disposição para atuar.
Na última temporada, De Pena defendeu as cores do Coritiba durante a Série B. Foram 29 partidas na campanha do acesso com título do Coxa. O jogador contribuiu com um gol e duas assistências.
Revelado pelo Nacional/URU, Carlos De Pena soma passagens por times como Middlesbrough/ING, Real Oviedo/ESP e Dínamo de Kiev/UCR. No Brasil, atuou ainda Internacional e Bahia.