Futebol Sport oficializa contratação do meia-atacante Matheusinho Atleta chega por empréstimo junto ao Santa Clara, de Portugal, com vínculo válido até junho de 2026

O Sport oficializou nesta terça-feira (15) a contratação do meia-atacante Matheusinho, de 27 anos. O jogador chega por empréstimo junto ao Santa Clara, de Portugal, com vínculo válido até junho de 2026 e obrigação de compra ao término do contrato, mediante o cumprimento de metas estipuladas.

Matheusinho tem passagens pelo futebol internacional, com atuações por Beitar Jerusalem e Ashdod, ambos de Israel, e, mais recentemente, pelo Santa Clara. No Brasil, também defendeu o Criciúma e o América-MG.

O atleta chega para reforçar o Sport na sequência da temporada 2025. O Leão está na lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, com apenas três pontos. Na próxima rodada, os rubro-negros enfrentam o Botafogo, domingo (20), na Ilha do Retiro.

