Sport oficializa contratação do técnico Roger Silva

A- A+

O Sport oficializou nesta quinta-feira (25) a contratação do técnico Roger Silva. O profissional de 40 anos, que assinou vínculo até o final de 2026, já estará presente na reapresentação do elenco, marcada para a próxima segunda-feira (29), no CT José de Andrade Médicis.

Ex-jogador do Sport, Roger esteve no elenco rubro-negro que levantou os títulos da Copa do Brasil, em 2008, e do Campeonato Pernambucano. Como treinador, o profissional vem de dois acessos seguidos nas temporadas 2024 e 2025, por Athletic-MG e Londrina, respectivamente.

“Muito feliz com este desafio. É a realização de um sonho voltar à Ilha do Retiro. Aqui é minha casa, onde ganhei o maior título da minha carreira. Tenho uma identificação grande. A minha família é apaixonada por essa camisa. Sei que o momento é de reconstrução, começando um trabalho do zero. Esse desafio me empolga, deixa motivado e acredito que juntos, com comissão, torcedores e diretoria, conseguiremos fazer um Sport vitorioso em 2025”, afirmou Roger.



“Todos os meus filhos são apaixonados e torcedores do Leão. Sei que o momento é de reconstrução e a motivação para trabalhar e conquistar os nossos objetivos é gigante. Estou bastante ansioso para reencontrar o torcedor rubro-negro”, concluiu.

Na comissão técnica de Roger Silva, chegarão os auxiliares Renato Gheller e Eduardo Abdo, que também teve uma passagem no Leão nos tempos de atleta.



Além de Roger, o Sport oficializou nos últimos dias outras mudanças no departamento de futebol. O clube fechou a contratação de Italo Rodrigues para o cargo de executivo de futebol, além de Brenno Lucena para a função de coordenador de futebol e Hudson como novo gerente de futebol.



“Sentimento de muita felicidade e realização profissional poder chegar ao Sport, estando convicto da missão que teremos em 2026. Será um trabalho guiado por seriedade e muito compromisso, entendendo o DNA do clube e visando um resgate, dentro de campo e nas arquibancadas. Precisaremos desta sinergia para alcançar os nossos objetivos, mirando sempre o êxito nas competições que disputaremos e o retorno à elite nacional”, declarou Italo.

Em 2026, o Sport terá os compromissos pelo Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro, com a missão de ajudar o Leão a voltar à elite nacional. O primeiro compromisso da temporada será no dia 10 de janeiro, contra o Jaguar, na Arena de Pernambuco, pelo Estadual.

Veja também