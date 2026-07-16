Sport oficializa contratação do zagueiro Kayky

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O Sport anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Kayky, de 21 anos, que estava no Remo, compondo o elenco que conseguiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado.

O atleta já realizou todos os exames clínicos e físicos com o departamento de saúde e performance do Sport e assinou contrato até 30 de novembro de 2026. Kayky foi formado na base do Fluminense, participando também do elenco campeão carioca e da Libertadores, no ano de 2023.

O novo zagueiro leonino também tem uma passagem no futebol inglês, atuando pelo Watford, somando ainda convocações em seleções brasileiras sub-15 e sub-20.

“Uma honra vestir a camisa do Sport, um time grande. O objetivo sem dúvida é levar o clube novamente à elite do futebol nacional, que é o seu lugar natural. A torcida pode contar com um jogador aguerrido, batalhador, que vai em busca de duelar por todas as bolas, lances, com o intuito de ajudar os companheiros a ter o acesso ao final da temporada”, declarou o defensor.

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