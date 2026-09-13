A- A+

Saídas Sport oficializa empréstimo de Pedro Martins e rescisão de Zé Roberto em comum acordo Leão anunciou que volante será emprestado para o Brusque, enquanto o centroavante defenderá o Mirassol

O Sport oficializou, nesse sábado (12), as transferências do volante Pedro Martins para o Brusque, por empréstimo, e do centroavante Zé Roberto para o Mirassol, após rescisão em comum acordo. As mudanças visam a sequência da temporada do Leão na Série B no encerramento da janela de transferências.



Pedro Martins, que começou na base do Sport, fez 28 jogos nesta temporada e não marcou gol em nenhuma oportunidade.

Já Zé Roberto pediu liberação após perder espaço no elenco rubro-negro onde acumulou 68 partidas e 12 gols em toda a sua passagem pela equipe. Em 2026, o atleta disputou 19 partidas e balançou as redes em uma única ocasião.

O centroavante chegou ao clube em 2024, quando se destacou ao marcar 11 gols e distribuir 10 assistências em 49 jogos. O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em agosto de 2024, passando por um longo período de recuperação antes de retornar aos gramados e não chegou a atuar em 2025.

"O Clube agradece aos atletas pelos serviços prestados durante o período em que vestiram a camisa rubro-negra e deseja sucesso na sequência de suas carreiras", falou o Sport em comunicado.

Veja também