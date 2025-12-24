A- A+

Anúncio Sport oficializa chegada de Ítalo Rodrigues como novo executivo de futebol O Leão também confirmou as contratações de Brenno Lucena e Hudson, coordenador e gerente de futebol, respectivamente

O Sport oficializou, nesta quarta-feira (24), a chegada de Ítalo Rodrigues como novo executivo de futebol do clube.

De acordo com a nota divulgada pelo Leão, o profissional já iniciou o trabalho na gestão do futebol rubro-negro.

Perfil de Ítalo Rodrigues

O novo profissional do Sport tem 40 anos e é natural do Recife. Ele iniciou a trajetória no Náutico e acumula passagens por Paysandu, CSA, Vitória, Tacuary do Paraguai e estava até a última temporada no Criciúma.

A principal conquista da carreira de Ítalo Rodrigues foi o título da Série B e consequentemente o acesso à Série A em 2023 pelo Vitória.

O profissional destacou a atuação que terá num cenário desafiador no Sport, que retornou à segunda divisão do futebol brasileiro.

"Sentimento de muita felicidade e realização profissional poder chegar ao Sport, estando convicto da missão que teremos em 2026. Será um trabalho guiado por seriedade e muito compromisso, entendendo o DNA do Clube e visando um resgate, dentro de campo e nas arquibancadas. Precisaremos desta sinergia para alcançar os nossos objetivos, mirando sempre o êxito nas competições que disputaremos e o retorno à elite nacional”, disse.

Segundo o profissional, uma parte importante do trabalho será a aplicação de uma nova cultura de gestão no clube.

"O Sport é um clube muito específico, com forte identidade de luta e resistência. O departamento de futebol irá trabalhar e funcionar sendo guiado por estes aspectos. Posso falar com propriedade da força que temos quando estamos unidos em prol do mesmo objetivo", completou.

Novos profissionais

O Sport também confirmou a chegada de novos profissionais ao departamento de futebol do clube. Brenno Lucena, de 27 anos, assumirá a função de coordenador de futebol. Ele também é natural do Recife e retorna ao Leão depois de passagem como analista de desempenho nas Categorias de Base, entre 2017 e 2018.

Em sua trajetória, Brenno passou por clubes como Paysandu, Linense, Tacuary do Paraguai, Londrina e Criciúma.

Hudson será o novo gerente de futebol rubro-negro. O ex-jogador vestiu a camisa de equipes importantes no futebol brasileiro como Cruzeiro, São Paulo e Fluminense.



Veja também