Futebol Sport oficializa renovação com Jordan para 2024 Além do goleiro, Leão também confirmou as permanências do volante Fabinho e do zagueiro Alisson Cassiano

O Sport oficializou nesta sexta (8) a renovação contratual com o goleiro Jordan. O atleta, que virou titular da equipe na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, ampliou o vínculo de empréstimo ao Leão até o final de 2024.



Jordan chegou ao clube em março deste ano, vindo por empréstimo do Brusque. Ao todo, o atleta disputou seis partidas. De início, ficou marcado por uma falha contra o CRB, no primeiro turno da Série B, mas conseguiu espaço nos últimos três jogos da competição, pegando a vaga que já tinha sido de Renan e Dênis.



Além do goleiro, o Sport também confirmou as permanências do volante Fabinho e do zagueiro Alisson Cassiano. O clube, que fechou com o técnico argentino Mariano Soso, também oficializou a contratação do lateral-direito Lucas Ramon.

