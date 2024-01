A- A+

Rescisão Sport oficializa rescisão com zagueiro Ryan, formado nas categorias de base O atleta de 22 anos já foi confirmado nesta quarta-feira (31) como novo reforço do Sagamihara, da terceira divisão do futebol japonês

O Sport oficializou, nesta quarta-feira (31), a rescisão de contrato com o zagueiro Ryan. O atleta de 22 anos tinha vínculo com o Leão até o final de 2024, mas ambas as partes decidiram pelo distrato.

Em nota, o Rubro-negro informou que manteve 20% dos direitos econômicos de Ryan para possíveis negociações futuras. O zagueiro iniciou a trajetória no clube no Sub-20, em 2019, e se profissionalizou em 2021- quando fez duas partidas pela equipe de cima.

No ano passado, Ryan fez 23 partidas pelo São José-RS incluindo a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Novo destino

O zagueiro já foi anunciado como novo reforço do Sagamihara, da terceira divisão do futebol japonês.

