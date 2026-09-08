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Treinador Sport oficializa retorno de Mariano Soso ao comando técnico Vindo para segunda passagem, em 2024 o treinador argentino teve aproveitamento de 61,7% e título Pernambucano

O Sport oficializou, na noite desta terça-feira (08), o retono do técnico argentino Mariano Soso. O treinador é esperado nesta quarta-feira (09), no Aeroporto Internacional dos Guararapes - Gilberto Freyre, para assumir o time e já comandar no jogo contra a Ponte Preta, em partida válida pela 27ª rodada da Série B.

O argentino de 45 anos assinou contrato até 30 de novembro. Essa será a segunda passagem no Sport, em 2024 - marcado por 42 jogos e um aproveitamento de 61,7% - o profissional foi campeão Pernambuco e comandou o clube por boa parte da Série B daquela temporada, onde o Leão conquistou o acesso já ao comando de Pepa.

Após a passagem no Sport, Soso também trabalhou no Alianza Lima do Peru, além do Newell's Old Boys e Defensa y Justicia da Argentina.

Com Mariano Soso, chegam os auxiliares Diego Bujan e Daniel Morales, o treinador de goleiros Robinson Puebla e o preparador físico Santiago Monti.

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