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Futebol Pernambucano Sport oficializa retorno de Sued Lima como novo auxiliar técnico Profissional estava no comando do Maguary até a última segunda-feira (27)

O Sport tornou oficial o retorno do treinador Sued Lima ao clube, nesta quarta-feira (29). Profissional chega para segunda passagem para assumir a função de auxiliar técnico da casa.

Na Ilha do Retiro, Sued construiu uma história nas categorias de base. O técnico participou de diversos títulos, além de ter ajudado na formação de diversos atletas do clube.

Após ter sido do Leão para tentar uma carreira no futebol profissional, Sued Lima comandou o Maguary por três temporadas, fazendo do time de Bonito uma das sensações do futebol pernambucano nas últimas temporadas, classificando o clube para Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D.

O retorno é para assumir papel no departamento de futebol profissional. O auxiliar chegará para ser mais um braço de Márcio Goiano nos trabalhos cotidianos com o elenco.

“Muito feliz por este retorno. O Sport é o Clube que me formou enquanto profissional e estou bem motivado em dar sequência ao trabalho, sendo inserido à comissão técnica existente na casa e podendo contribuir da melhor maneira possível nos objetivos da temporada junto ao Professor Márcio Goiano”, disse Sued, que deve ser agregado aos trabalhos no CT já durante a semana.

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