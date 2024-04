Sport oficializa retorno do zagueiro Chico, após empréstimo ao Novorizontino

A- A+

O Sport oficializou, na noite desta terça-feira (9), o retorno do zagueiro Chico ao clube. Por empréstimo, o prata da casa disputou o último Campeonato Paulista pelo Novorizontino, chegando até a semifinal da competição. O contrato do defensor com o Leão vai até o fim de 2025.

A volta de Chico já estava certa. O jogador, inclusive, era aguardado na semana passada no clube para iniciar os treinamentos. Porém, em meio à demora para resolver questões pessoais, o atleta só foi integrado ao grupo comandado por Mariano Soso na última segunda-feira (8).

Emprestado ao Novorizontino para ganhar rodagem, Chico esteve em campo em 13 partidas do Campeonato Paulista. Por lá, o zagueiro de 25 anos foi um dos destaques do Tigre.

Agora, de volta ao Leão, o atleta se prepara para o início da Série B do Brasileiro. Apesar do Sport ainda estar na Copa do Nordeste, ele não pode atuar na competição, uma vez que as inscrições já foram encerradas.

