Sport oficializa saída de Arthur Sousa

O Sport oficializou nesta terça (3) a saída do atacante Arthur Sousa. O jogador deixa o clube após ter disputado apenas sete jogos, sem gols marcados.

“O clube agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da sua carreira”, publicou o Sport. A saída é a primeira após o Sport iniciar a paralisação do calendário do futebol brasileiro, em razão da disputa do Mundial de Clubes.

O elenco rubro-negro também paralisou as atividades e só retorna aos trabalhos no dia 13 de junho. A equipe volta a campo apenas no dia 13 de julho, contra o Juventude, fora de casa, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

