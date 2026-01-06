Sport oficializa saída do goleiro Caíque França

A- A+

O Sport oficializou nesta terça-feira (6) a saída do goleiro Caíque França. Segundo o clube, o jogador aceitou parcelar os débitos remanescentes da temporada anterior, em uma economia de até 90% em relação a uma eventual ação judicial. O atleta defenderá o Guarani em 2026.









O Sport tinha um saldo devedor de dois vencimentos de salário na carteira de trabalho (CLT), além de quatro pagamentos referentes aos direitos de imagem, 13º salário e férias.



Pelo Sport, Caíque França disputou 90 jogos, acumulando as conquistas de dois campeonatos pernambucanos e o acesso à Série A, em 2024.



Mercado



Com a saída de Caíque França, o Sport segue em busca de aumentar o leque de opções para o setor. O clube ainda não oficializou, mas uma das novidades na posição é Halls, ex-Náutico e que já treina no CT do Leão.



“O mercado de goleiro ficou restrito. Não está fácil contratar. Alguns nomes foram oferecidos, outros sondados. Hoje trabalhamos com duas possibilidades: nomes que podem chegar de imediato ou que podem chegar após o Paulistão”, explicou Italo Rodrigues, executivo de futebol.

