Sport oficializa saída do goleiro Caíque França
Goleiro realizou 90 jogos pelo Leão, acumulando as conquistas de dois campeonatos pernambucanos e o acesso à Série A, em 2024
O Sport oficializou nesta terça-feira (6) a saída do goleiro Caíque França. Segundo o clube, o jogador aceitou parcelar os débitos remanescentes da temporada anterior, em uma economia de até 90% em relação a uma eventual ação judicial. O atleta defenderá o Guarani em 2026.
O Sport tinha um saldo devedor de dois vencimentos de salário na carteira de trabalho (CLT), além de quatro pagamentos referentes aos direitos de imagem, 13º salário e férias.
Pelo Sport, Caíque França disputou 90 jogos, acumulando as conquistas de dois campeonatos pernambucanos e o acesso à Série A, em 2024.
Mercado
Com a saída de Caíque França, o Sport segue em busca de aumentar o leque de opções para o setor. O clube ainda não oficializou, mas uma das novidades na posição é Halls, ex-Náutico e que já treina no CT do Leão.
“O mercado de goleiro ficou restrito. Não está fácil contratar. Alguns nomes foram oferecidos, outros sondados. Hoje trabalhamos com duas possibilidades: nomes que podem chegar de imediato ou que podem chegar após o Paulistão”, explicou Italo Rodrigues, executivo de futebol.