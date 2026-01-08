A- A+

Futebol Sport oficializa a saída do lateral-direito Ewerthon; atleta abriu mão de metade das dívidas Leão comunicou a rescisão amigável do contrato com o jogador nesta quinta-feira (8)

O Sport anunciou, nesta quinta-feira (8), a rescisão amigável do contrato com o lateral-direito Ewerthon. O jogador estava emprestado ao Juventude nas últimas duas temporadas.

Segundo o Leão da Ilha, o atleta renunciou a 50% dos valores devidos referentes a salários, direitos de imagem, 13º salário, férias e demais verbas trabalhistas, com quitação parcelada a partir de julho de 2026.

O Sport também informou que ainda possui 25% dos direitos econômicos do atleta em eventual transferência futura.

O lateral já foi oficializado como novo reforço da Portuguesa e defenderá as cores da Lusa até o final do Campeonato Paulista.

Saídas

Além de Ewerthon, o Sport comunicou outras rescisões contratuais ao longo da semana. Foram os casos do volante Christian Rivera, o goleiro Caíque França e o lateral-esquerdo Igor Caríus.

Além deles, o atacante Matheusinho tenta conseguir uma rescisão indireta com a equipe.

O Sport também segue em negociação para a saídas de outros atletas como o meia Rodrigo Atencio, o atacante Carlos Alberto e o volante Fábio Matheus.



Com as ausências oficializadas, o clube busca compor a equipe com a chegada de novos jogadores para a disputa do Campeonato Pernambucano, que já tem início nesta sexta-feira (9).



O Leão estreia no Estadual contra o Jaguar neste sábado (10), às 17h, na Arena de Pernambuco. Será a primeira vez que o time entrará em campo sob o comando do técnico Roger Silva.



Para o início do Pernambucano, o Sport utilizará a equipe Sub-20 até completar o elenco principal.

