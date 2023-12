Sport oficializa saídas de Vagner Love e outros dois jogadores

A- A+

O Sport oficializou nesta sexta-feira (1) a saída do atacante Vagner Love. Além do artilheiro do amor, o Leão anunciou que Wanderson e Gabriel Santos também estão de fora do elenco.

Os três jogadores tinham vínculo até o final desta temporada e não terão os contratos renovados.

Love e Wanderson estavam no Sport desde o ano passado, enquanto Gabriel Santos chegou em 2023. Todos conquistaram o Campeonato Pernambucano.

Confira os números dos atacantes em 2023:

Love: 59 jogos (23 gols e dez assistências)

Gabriel Santos: 39 jogos (cinco gols e uma assistência)

Wanderson: 32 jogos (cinco gols)

Love no Náutico?

Na última quinta-feira, o empresário de Vagner Love, Evandro Ferreira, já tinha comunicado que o atacante não ficaria no Sport para 2024. Um dos clubes interessados no jogador é o rival Náutico. O Timbu já enviou proposta e aguarda a respota do atleta de 39 anos.

Jogadores que saíram do Sport

Vagner Love

Gabriel Santos

Wanderson

Fabrício Daniel

Nathan

Diego Souza

Ronaldo Henrique

