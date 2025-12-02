Sport oficializa transferência de zagueiro Riquelme Felipe ao Botafogo
Clube confirma valores, destino dos recursos e mantém percentual econômico do atleta
O Sport oficializou a venda do zagueiro Riquelme Felipe, de 18 anos, ao Botafogo, em uma negociação que movimentou US$1.393.750,00. A operação também servirá para quitar dívidas antigas entre os dois clubes e manter o Sport com 30% dos direitos econômicos do jogador, garantindo participação em lucros de futuras transações.
Leia também
• Sport: antes de inscrição de chapa, Branquinho terá novo encontro com Luciano Bivar
• Sport informa início de pagamento a credores trabalhistas previstos em Recuperação Judicial
Sport detalha valores e destino dos recursos
Segundo o clube, o valor recebido será utilizado para pagar integralmente o saldo devedor referente ao atacante Carlos Alberto, adquirido anteriormente junto ao Botafogo.
Além disso, parte do montante servirá para liquidar uma dívida de cerca de R$ 400 mil, ainda existente desde 2019, quando o meia Leandrinho foi emprestado ao Sport mediante pagamento.
Histórico do atleta na base rubro-negra
Riquelme Felipe chegou ao Sport em 2022 para integrar o elenco Sub-15. Neste ano, conquistou o título da Madcup, na Espanha, e estreou como profissional. Ele atuou em duas partidas, somando pouco mais de 20 minutos em campo.
O clube agradeceu ao zagueiro pelo período defendendo as cores rubro-negras e desejou sucesso na nova etapa da carreira.