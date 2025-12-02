Ter, 02 de Dezembro

Sport oficializa transferência de zagueiro Riquelme Felipe ao Botafogo

Clube confirma valores, destino dos recursos e mantém percentual econômico do atleta

Formado nas categorias de base rubro-negras, Riquelme Felipe chegou ao Clube em 2022Formado nas categorias de base rubro-negras, Riquelme Felipe chegou ao Clube em 2022 - Foto: Paulo Paiva/SCR

O Sport oficializou a venda do zagueiro Riquelme Felipe, de 18 anos, ao Botafogo, em uma negociação que movimentou US$1.393.750,00. A operação também servirá para quitar dívidas antigas entre os dois clubes e manter o Sport com 30% dos direitos econômicos do jogador, garantindo participação em lucros de futuras transações.

Sport detalha valores e destino dos recursos

Segundo o clube, o valor recebido será utilizado para pagar integralmente o saldo devedor referente ao atacante Carlos Alberto, adquirido anteriormente junto ao Botafogo.

Histórico do atleta na base rubro-negra

Riquelme Felipe chegou ao Sport em 2022 para integrar o elenco Sub-15. Neste ano, conquistou o título da Madcup, na Espanha, e estreou como profissional. Ele atuou em duas partidas, somando pouco mais de 20 minutos em campo.

O clube agradeceu ao zagueiro pelo período defendendo as cores rubro-negras e desejou sucesso na nova etapa da carreira.

