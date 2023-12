Sport oficializa empréstimo de Ewerthon para o Juventude

A- A+

O Sport acertou o empréstimo de mais um atleta visando a próxima temporada. Em negociação com o Juventude, o Leão oficializou, na manhã desta quarta-feira (20), a ida do lateral-direito Ewerthon para o clube gaúcho até o término de 2024. O prata da casa tem contrato com o Leão até julho de 2026.

Através do comitê gestor, o Sport informou que vê o empréstimo "como uma interessante oportunidade de Ewerthon experimentar diferentes níveis e novos contextos no futebol". Vale lembrar que no ano que vem o Juventude vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.

Ewerthon está no profissional do Sport desde 2020. Ao todo, acumula 130 aparições com o manto leonino. Em 2021, chegou a ser emprestado para o CSA. Na oportunidade, atuou em apenas seis partidas e logo voltou para defender o Leão da Ilha do Retiro no decorrer daquela temporada.

Em 2023, esteve em campo em 44 oportunidades, contribuindo com dois gols e duas assistências. Com a chegada do treinador Mariano Soso, viu a concorrência para a lateral aumentar, após a contratação de Lucas Ramon, ex-Mirassol. Além disso, o elenco rubro-negro também conta com a presença do venezuelano Roberto Rosales.

Ewerthon é o segundo jogador emprestado pelo Sport para o Juventude. No último domingo (17), o goleiro Renan também teve sua ida para o Papo oficializada pela equipe pernambucana.

O comitê gestor de futebol do Sport informa oficialmente o empréstimo do lateral-direito Ewerthon para o Juventude. O período de cessão do atleta será até o término da temporada de 2024.



Sport Club do Recife (@sportrecife) December 20, 2023

