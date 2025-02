Sport oficializa a contratação do atacante Pablo; jogador está regularizado

A- A+

O atacante Pablo foi oficializado pelo Sport, nesta terça-feira (4). O jogador, inclusive, já está à disposição para estrear pelo clube, a partir do final de semana, uma vez que teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, no início da noite.

O novo reforço rubro-negro vai vestir a camisa 92 e assinou com o clube até o fim de 2026.

PABLO é do Sport! pic.twitter.com/K2SxmAHFGP — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 4, 2025

Apesar da regularização, o momento do jogador pede "serenidade", conforme contou o vice de futebol, Guilherme Falcão, à reportagem, na última semana. O atacante não se encontra no mesmo nível físico dos demais companheiros.

Segundo apurou a Folha de Pernmabuco, antes de acertar com o Leão, Pablo vinha treinando separadamente no Athletico-PR e se reapresentou dias depois do resto do elenco paranaense.

Revelado pelo Furacão em 2011, o atacante somou 321 jogos e 72 gols pela equipe do Sul do País. Pelo clube, conquistou três estaduais e uma Copa Sul-Americana.

Ao longo da carreira, o jogador de 32 anos ainda passou por Figueirense e São Paulo no futebol brasileiro, além do Cerezo Osaka/JAP, no exterior.

No Sport, o centroavante terá a concorrênia - neste primeiro momento - de Gonçalo Paciência e Gustavo Coutinho. Outro atleta do setor, Zé Roberto se recupera de lesão no joelho e só volta ao time no meio do ano.

