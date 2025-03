Sport: autor do gol da vitória, Pablo diz que desconcentração "não pode acontecer em final"

A- A+

Leia também

• Sport vence Retrô em jogo de cinco gols e larga na frente na final do Pernambucano

• Retrô e Sport começam a decidir Pernambucano neste sábado (22); veja onde assistir

• Sport: às vésperas da estreia no Brasileiro, técnica Regiane Santos projeta duelo contra Ferroviária

O centroavante Pablo, autor do gol que deu a vitória ao Sport sobre o Retrô, por 3 a 2, na ida da final do Campeonato Pernambucano, acredita que o Rubro-negro precisa corrigir os erros para o duelo de volta.

O jogador se refere à queda da equipe no segundo tempo. Nos 45 minutos iniciais, o Leão foi dominante, e saiu na frente, com dois gols. Na volta para a segunda etapa, no entanto, o Sport caiu de rendimento, tudo isso enquanto via o Retrô "acordar" para o jogo. Aos seis minutos da segunda etapa, o duelo já estava empatado em 2 a 2.

A partida só não terminou com completa decepção para o Rubro-negro por conta de Pablo, que aos 41 do segundo tempo virou o placar para 3 a 2.



"Muito feliz com o gol e a vitória. Temos que corrigir alguns erros que cometemos no segundo tempo. Entramos um pouco desatentos e tomamos dois gols. Numa final você tem que estar o tempo inteiro concentrado", começou, em entrevista à TV Globo.

"Obviamente que faz parte dar uma desconcentrada, mas não pode acontecer em final. A gente sai com a vitória, com um gol na frente, e agora é final. Temos que levar tudo para a Ilha (do Retiro)", completou.

A partida de volta, na Ilha do Retiro, ainda terá a data definida pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF). O Sport volta a campo na quarta-feira (26), para encarar o Altos-PI, em casa, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Veja também