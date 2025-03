Sport: "a gente vem treinando", diz Pablo sobre jogada que originou gol sobre Retrô

A- A+

Autor do gol da vitória do Sport sobre o Retrô, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano, no último sábado (22), o atacante Pablo falou que o lance surgiu de uma jogada treinada pelo elenco no dia a dia.

Na visão do camisa 92, antes de finalizar, o zagueiro Claudinho teria cometido o pênalti ao fazer a carga por cima de seus ombros. No entanto, como a final tem o auxílio do VAR, Pablo optou por dar sequência à jogada e, mesmo caído, conseguiu chutar para o fundo das redes.

O gol que deixou o Sport na frente do placar mais uma vez. SIIIIUUUUU! pic.twitter.com/U1GsrWPLCb — Sport Club do Recife (@sportrecife) March 22, 2025

"A gente vem treinando esta jogada de lateral para surpreender o adversário, jogadas que poderiam resultar em gols e ali aconteceu. Óbvio que a gente tenta fazer as coisas do treino, não aconteceu isso no treino, mas aconteceu no jogo e pude ajudar a equipe de certa forma. Pude ser feliz e a gente leva esse gol de vantagem para o jogo de volta na Ilha", explicou.

"No meu modo de pensar, foi pênalti, mas como tem VAR, a arbitragem sempre espera um pouco para tomar a decisão e você tem que completar a jogada. Então, sabia que tinha essa possibilidade, mas a bola estava ali e pensei em virar chutando e tive a felicidade de fazer o gol", seguiu.

Com o gol marcado aos 40 minutos do segundo tempo, Pablo ajudou o Sport a vencer o Retrô por 3x2. No duelo de volta, ainda sem data marcada, o Leão pode até empatar que conquista o título do Pernambucano.

Nesta semana, o Rubro-negro volta as atenções para outras duas competições. Nesta quarta (26), às 21h30, recebe o Altos, na Ilha, pela Copa do Nordeste. Já no sábado, às 18h30, visita o São Paulo, no Morumbi, pela estreia do Brasileirão. Na virada de chave, o jogador prega foco para o time acumular bons resultados na sequência do ano.

"Temos objetivos na Copa do Nordeste, vai começar o Brasileiro e será uma semana bem importante para a gente, onde todos têm que estar à disposição e recuperados o mais rápido possível para ajudar a equipe e o treinador", pontuou.

"É pensar primeiro no Altos para depois pensar no São Paulo. Contra o Altos, tenho certeza que a equipe estará concentrada para buscar a vitória. Será um jogo difícil, temos que se dedicar, ver os erros que cometemos na última partida para não cometer de novo, e estar focados para vencer o jogo", finalizou.

