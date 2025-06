Sport completa uma semana de intertemporada e Pablo vê "oportunidade para evoluir"

A- A+

O Sport completou, nesta sexta-feira (20), uma semana de intertemporada sob o comando do técnico Daniel Paulista. Apesar do curto período, o elenco tem elogiado os primeiros contatos com a nova comissão técnica, no que diz respeito ao trabalho desempenhado. Segundo o atacante Pablo, a intertemporada será essencial para a adaptação às ideias do treinador e para o grupo evoluir, de olho na sequência da temporada.

"Acho que estamos conseguindo assimilar rapidamente o que o professor Daniel nos pede, fazendo trabalhos físicos, técnicos e táticos para evoluir. É isso que a equipe precisa. Vamos ter um tempo importante de treinamento, então estão todos concentrados e muito empenhados no dia a dia. A semana tem sido muito positiva, muito proveitosa. Tenho a certeza que todos estão evoluindo bastante", pontuou.

"É uma oportunidade gigantesca para a gente crescer e evoluir. É saber onde estamos no Campeonato Brasileiro e corrigir o que precisamos corrigir, analisar as coisas que foram feitas e que não deram certo. A colocação mostra que não deu certo por vários motivos, então temos que corrigir o mais rápido possível" prosseguiu.

Somando todo o período de intertemporada, o elenco do Sport terá quase um mês para armazenar as ideias de Daniel Paulista. O Leão só volta a entrar em campo no dia 9 de julho, quando recebe o Ceará, na Ilha do Retiro, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Até a data do jogo, Pablo acredita que o grupo terá tempo suficiente para chegar "com a mente tranquila".

"É uma decisão, e a gente tem que entrar com a mente tranquila, com a mente limpa, sabendo que é muito importante conseguir a classificação. Depois, obviamente, pensar no Campeonato Brasileiro, na nossa recuperação e na nossa retomada", salientou.

Passada a partida com o Vozão, o Rubro-negro volta a atuar cinco dias depois, desta vez pela Série A. Na ocasião, vai visitar o Juventude, pela 13ª rodada, em Caxias do Sul. O confronto vai colocar frente a frente os dois últimos colocados do campeonato.

