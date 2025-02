A- A+

Futebol Sport: Paciência destaca período de adaptação e revela objetivo de fazer melhor ano da carreira Em sua primeira experiência no Brasil, o centroavante português ainda está se moldando ao ritmo de jogo do País

Com um início ruim de temporada corroborada pelas derrotas nos clássicos contra Santa Cruz e Náutico, a torcida rubro-negra alimenta a chance de uma melhora da equipe com a adaptação dos reforços, principalmente os estrangeiros.

Um deles é o centroavante português Gonçalo Paciência que destacou este período inicial em sua primeira experiência no Brasil e revelou o objetivo de fazer a melhor temporada da sua carreira pelo Sport.

O atacante de 30 anos entrou em campo pelo Leão em sete oportunidades até o momento. Foram três gols marcados, sendo o último contra o Náutico, e uma assistência. O português acredita que ainda está em fase de adaptação.

"Um início e mudança sempre faz parte da adaptação. Para mim está sendo extremamente fácil a questão do idioma com meus companheiros e as pessoas do staff. Em relação ao jogo, preciso de uma adaptação. Os espaços no jogo são diferentes, o clima é diferente, mas felizmente já cheguei há um tempo e pouco a pouco estou cada vez me sentindo melhor", iniciou.

"Tudo é uma mudança, é um novo começo, mas estou focado para fazer a melhor temporada da minha carreira. É o meu objetivo", completou Paciência em entrevista à comunicação do Sport, nesta segunda-feira (17).

A temporada mais goleadora de Paciência teve 11 gols marcados em 25 jogos disputados pelo Vitória FC, de Portugal, na temporada 2017/18.

O próximo compromisso do Sport será nesta quarta-feira (19) contra o Moto Club pela Copa do Nordeste. Esse será o primeiro jogo de uma sequência de três partidas em poucos.

O Leão vai enfrentar o Petrolina, pelo Estadual, no final de semana, e o Operário-MT pela Copa do Brasil no dia 25 deste mês.

"É difícil, mas é entusiasmante. É um desafio para mim, ainda mais porque é novo. Acho que todos, ao vir para o Sport, sabíamos da dificuldade que é fazer jogos de três em três dias. A única forma de se preparar é descansar e trabalhar bem", comentou o centroavante.

Sobre a grande quantidade de jogos, Paciência também destacou a força do elenco rubro-negro, que segue ganhando reforços com as competições em andamento.

"O elenco está se formando com a chegada de gente nova. Claramente que é uma ajuda e podemos ver que cada um que está chegando tem qualidade. Essas novas transferências do Sport estão trazendo jogadores com muita qualidade e vai ter momentos para todos. Aproveitar a quantidade de jogos que há para todos jogarem", concluiu.



Confira a entrevista na íntegra:





