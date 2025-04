A- A+

Sport Sport: Caíque França reconhece força do Palmeiras, mas confia no "fator casa" para bom resultado Leão fará sua estreia na Ilha do Retiro neste domingo (6), às 18h30, diante do Palmeiras

O Sport fará sua estreia na Ilha do Retiro pelo Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, neste domingo (6), às 18h30.

O adversário é considerado um dos candidatos ao título desta edição e promete um duelo difícil contra o Leão. A força do time paulista foi reconhecida pelo goleiro rubro-negro Caíque França, que elogiou o trabalho do Alviverde.

“Todos os jogos vão ser difíceis. A Série A, na minha opinião, é uma das cinco ligas mais difíceis do mundo, então a gente sabe da dificuldade que é. A gente sabe o grande trabalho que o Palmeiras vem fazendo ao longo dos anos, é um time que está sempre chegando nas decisões. Nos últimos cinco anos foi campeão duas vezes do Brasileiro, Libertadores, então a gente sabe o bom trabalho que está sendo feito lá”, reconheceu.

Apesar do confronto difícil, o arqueiro disse acreditar em um bom resultado, principalmente pelo fator casa.

“A gente sabe que é uma partida difícil, conhecemos o adversário, mas a gente também tem que ir em busca da vitória, principalmente porque é um jogo dentro de casa. Isso é o que faz a diferença no campeonato e a gente está se preparando bem para isso”, pontuou.

Ainda segundo o goleiro, a torcida é uma das principais aliadas para conquistar o bom resultado.

“Eu posso dar o exemplo do último jogo da final, que mesmo quando a gente tomou o segundo gol, a torcida ainda continuou apoiando, continuou gritando. Então, como eu sempre cito, é muito importante a torcida do nosso lado, a torcida enchendo a Ilha, jogando junto com a gente, nos apoiando independente do que aconteça, é uma ajuda a mais. Peço que o torcedor continue comparecendo, continue nos ajudando, que vai ser de suma importância ao longo de todo ano”, afirmou.

Aproveitamento atual como mandante

Apesar da Ilha do Retiro ser considerada um grande trunfo do Sport historicamente, a equipe vem apresentando uma performance aquém do esperado quando joga em seus domínios, nesta temporada.

Em 12 jogos disputados como mandante, o Sport venceu seis, perdeu quatro e empatou dois.

Os últimos dois jogos na Ilha foram de derrotas, aliás. A primeira aconteceu contra o Altos, pela Copa do Nordeste, enquanto a segunda foi diante do Retrô, na última quarta-feira (2), que apesar de ter vencido nos pênaltis e ter se sagrado campeão pernambucano, o Leão perdeu no tempo regulamentar por 2 a 1.



