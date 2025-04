A- A+

Campeonato Brasileiro Com pênalti polêmico no fim, Sport perde para o Palmeiras na Ilha do Retiro Derrota fez o Leão cair para o 17º lugar, permanecendo com apenas um ponto

No primeiro jogo do Sport em casa, nesta Série A do Campeonato Brasileiro, deu Palmeiras. Em duelo marcado por pênalti polêmico no fim, o Rubro-negro perdeu para o Alviverde por 2x1, na noite deste domingo (6) chuvoso, na Ilha do Retiro, que recebeu mais de 26 mil torcedores. O gol leonino foi marcado por Chrystian Barletta. Flaco López e Piquerez foi às redes pelos visitantes.

O resultado deixou os pernambucanos na zona de rebaixamento, em 17ª lugar, com um ponto, enquanto os paulistas subiram para o sétimo lugar, com quatro pontos.

O jogo

Com exceção de Chrystian Barletta na vaga de Lenny Lobato, o time do Sport que iniciou o duelo com o Palmeiras foi o mesmo que ficou na igualdade com o São Paulo, no Morumbis, na primeira rodada. Diante de um Alviverde recheado de mudanças, o Leão foi superior durante a etapa inicial. Com mais volume, a equipe dirigida por Pepa controlou a partida, principalmente em noite de boas atuações de Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima.

A primeira boa chegada leonina aconteceu ainda aos seis. Após boa triangulação, Barletta finalizou para fora. Sem diminuir o ritmo, o Sport viu João Silva, aos 19, parar em Weverton. Em rara investida palmeirense, o time de Abel Ferreira foi premiado, aos 32. Chico segurou Flaco López na área e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, o próprio centroavante bateu no meio e fez 1x0.

O golpe sofrido não abateu o Sport. Pelo contário, o Rubro-negro seguiu tendo paciência para achar seu gol e ele veio cinco minutos mais tarde. Em jogada ensaiada, Lucas Lima cobrou escanteio aberto para a entrada da área. Livre, Barletta finalizou bonito, sem deixar a bola cair, e deixou tudo igual. Ainda antes da ida para o intervalo, o Leão por pouco não virou o placar. Sérgio Oliveira, de falta, carimbou o travessão de Weverton.

Pênalti polêmico

Insatisfeito com o desempenho de seus comandados, Abel Ferreira voltou para o segundo tempo com Piquerez e Estêvão nas vagas de Vanderlan e Felipe Anderson, respectivamente, e não demorou para acionar Raphael Veiga e Aníbal Moreno, desfazendo o 3-5-2 para deixar o Palmeiras mais ofensivo.

Apesar do Sport seguir incomodando a zaga visitante, as alterações promovidas pelo treinador do Palmeiras surtiram efeito. O Verdão passou a rondar mais o ataque e foi o responsável pela principal oportunidade, aos 15 minutos. Em jogada típica do elenco alviverde. Aníval Moreno cruzou e Facundo Torres cabeceou para grande defesa de Caíque França. Mais tarde, o goleiro rubro-negro voltou a trabalhar em chute de Raphael Veiga.

Diante da melhora palmeirense, Pepa só passou a mexer no Sport depois dos 30 do segundo tempo, com o intuito de dar novo fôlego ao time. Porém, foi o clube paulista que conseguiu o gol da vitória. Em pênalti polêmico de Matheus Alexandre sobre Raphael Veiga, Piquerez deslocou Caíque França na cobrança e decretou a derrota rubro-negra.

Ficha do jogo

Sport 1

Caíque França; Hereda (Matheus Alexandre), João Silva, Chico e Igor Cariús; Rivera, Du Queiroz (Fabricio Domínguez), Sérgio Oliveira e Lucas Lima (Lenny Lobato); Chrystian Barletta (Carlos Alberto) e Pablo (Arthur Sousa). Técnico: Pepa.

Palmeiras 2

Weverton; Bruno Fuchs (Raphael Veiga), Murilo e Micael; Giay, Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Lucas Evangelista (Vitor Roque), Felipe Anderson (Estêvão) e Vanderlan (Piquerez); Facundo Torres e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (ambos do RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Gols: Flaco López (p), aos 32' do 1T, Piquerez (p), aos 46' do 2T (PAL); Barletta, aos 37' do 1T (SPT)

Cartões amarelos: Rivera, Chico, Lucas Lima, Pablo, Sérgio Oliveira, Matheus Alexandre (SPT); Facundo Torres, Murilo, Bruno Fuchs, Vitor Roque (PAL)

Público: 26.324 torcedores

Renda: R$ 1.577.490,00

