Sport Técnico do Sport reconhece atuação ruim contra Palmeiras: "Não foi um bom jogo para nós" Apesar de revés, Daniel Paulista afirmou que grupo pode tirar lições de olho na sequência do campeonato

O técnico Daniel Paulista foi direto ao comentar a derrota do Sport para o Palmeiras, por 3x0, na noite desta segunda-feira (25), no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador reconheceu a superioridade do adversário e deixou claro que a briga do Leão é em outro campeonato, se referindo à tentativa da fuga contra o rebaixamento.

"Não foi um bom jogo para nós. Acho que não conseguimos nem no aspecto técnico, individual ou coletivo fazer a nossa melhor apresentação. Muito em função também da qualidade do adversário, que conseguiu quase que durante todo o jogo estar um segundo à nossa frente, ter reações mais rápidas e, consequentemente, oportunidades criadas", salientou.

"Tentamos pontuar contra uma equipe que está no pelotão de cima, principalmente como o Palmeiras, que tem uma equipe consolidada, de altíssimo investimento, de um conjunto definido há muito tempo. Seria um plus na questão da nossa briga, do nosso campeonato. Nosso campeonato não é contra o Palmeiras, então temos que olhar para a frente", seguiu Daniel.

De olho na sequência da competição, o técnico rubro-negro acredita que apesar do resultado negativo, o grupo demonstrou pontos positivos em São Paulo.

"Acho que nós tiramos de positivos são esses momentos dentro da partida, principalmente na questão de organização, de estarmos bem distribuídos, e em alguns momentos distribuir bem a bola, rodar a bola de uma lado para o outro. Claro, faltou o poder de decisão, de ir no terço final e chamar um pouco mais a responsabilidade, tanto individual quanto coletiva, para pelo menos incomodar o Palmeiras", relatou.

Após a derrota para o Palmeiras, o Sport volta a entrar em campo no próximo domingo (31). Na ocasião, vai receber o Vasco, primeiro time fora do Z4, às 20h30, na Ilha do Retiro. Enquanto o Leão tem dez pontos, o Cruzmaltino soma 19 pontos ganhos.

