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Futebol Sport para no goleiro do São Bernardo e fica no empate fora de casa Leão teve um homem a mais no segundo tempo, mas não conseguiu marcar

O contexto do jogo possibilitava um resultado melhor, mas o Sport saiu de campo com apenas um ponto. Neste domingo (14), fora de casa, o time rubro-negro parou no goleiro do São Bernardo e ficou apenas no empate em 0x0, perdendo a oportunidade de assumir a liderança da Série B.

Dois dos melhores times da competição, São Bernardo e Sport iniciaram o confronto com muito equilíbrio e poucas oportunidades de gol. O Leão teve uma chegada com Madson de cabeça, que foi por cima do gol, e, por outro lado, Dudu Miraíma chegou a ter boa chance, mas a finalização foi travada.

A primeira jogada que envolveu a defesa adversária e teve uma finalização limpa para o gol foi apenas aos 40 minutos, com Foguinho, do time mandante, mas que Thiago Couto conseguiu evitar e mandar para linha de fundo.

Após ouvir as instruções no intervalo, o Sport voltou já mostrando serviço e aos dois minutos Barletta puxou contra-ataque e foi derrubado pelo zagueiro Jemerson perto da linha da grande área. Como já tinha amarelo, o defensor do Tigre recebeu o segundo e foi expulso.

Na cobrança de falta, Perotti carimbou a barreira e a bola sobrou para Zé Marcos na pequena área, o zagueiro tentou mandar para o gol, mas o goleiro Alex Alves salvou o time aurinegro.

O São Bernardo não esmoreceu diante da dificuldade e chegou a assustar logo em seguida. Após cobrança de Dudu Miraíma, Daniel Amorim subiu mais alto e levou perigo para Thiago Couto.

O Rubro-negro apertou o passo e após a bola rondar a grande área, aos 15 minutos, Pedro Martins arriscou de fora, mas o desvio mandou pela linha de fundo.

O São Bernardo voltou a apostar nas bolas aéreas como solução e quase chegou a marcar aos 19 minutos. Pedro Vitor ganhou de Pucci por cima e testou com força, mas bem posicionado, Thiago Couto espalmou.

Dois minutos depois foi a vez de Alex Alves dar show. O goleiro do São Bernardo fez duas grandes defesas em finalizações de Barletta e Perotti. No lance seguinte, Pucci invadiu a área e cruzou para Perotti, o centroavante finalizou de peito, mas o goleiro defendeu novamente.

A blitz seguia e o Leão quase marcou duas vezes. Primeiro, a defesa bloqueou finalização de Perotti na pequena área. Na cobrança do escanteio, Barletta desviou no primeiro pau e Alex Alves interviu bem.



Com o decorrer do relógio, o Sport foi perdendo força e as chances foram ficando mais raras. Sem mais tempo, o primeiro confronto entre Tigre e Leão ficou mesmo sem gols. Momentaneamente, o São Bernardo assume a liderança com 25 pontos, enquanto o Sport fica na terceira posição com 24 pontos.



Ficha técnica



São Bernardo 0

Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Jemerson, Augusto e Pará; Foguinho, Romisson (Hugo Sanches) e Dudu Miraíma (Daniel Davi); Echaporã (Luizão), Pedro Vitor (Manzoli) e Felipe García (Daniel Amorim). Técnico: Ricardo Catalá.

Sport 0

Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho (Edson Lucas); Zé Lucas (Marlon), Biel (De Pena) e Yago Felipe (Pedro Martins); Barletta, Iury Castilho e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

Local: Estádio 1º de Maio (São Bernardo/SP)

Árbitro: Andre Luiz Skettino (MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea e Leonardo Pereira (ambos MG)

VAR: Marco Aurelio Fazekas (MG)

Cartões amarelos: Jemerson (SBD) Madson, Madson e Iury Castilho (SPT)

Cartão Vermelho Jemerson (SBD)



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