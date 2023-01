Sport parabeniza Juninho Pernambucano nas redes sociais e tem repercussão negativa da torcida

A- A+

Juninho Pernambucano completa 48 anos nesta segunda-feira (30). Revelado nas categorias de base do clube, o Sport fez uma publicação nas redes sociais parabenizando o ex-jogador, mas não foi bem recebida pela torcida rubro-negra. Confira alguns comentários:

Juninho Pernambucano comemora 48 anos nesta segunda-feira. Cria das categorias de base do Leão, ele foi campeão da Copa do Nordeste e do Pernambucano de 1994 com apenas 19 anos. Feliz aniversário! pic.twitter.com/xtzYYi3t91 — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 30, 2023

"Juninho Pernambucano comemora 48 anos nesta segunda-feira. Cria das categorias de base do Leão, ele foi campeão da Copa do Nordeste e do Pernambucano de 1994 com apenas 19 anos. Feliz aniversário!", escreveu o Sport.

Os torcedores do Sport não aprovaram a publicação. Entre xingamentos e desaprovações, muitos apelidam o ex-jogador de Juninho Carioca, pela maior identificação com o Vasco.

não é possivel q vcs tão fazendo homenagem pra um cara q toda vez q pode faz questão de mostrar que é Vasco e q é nosso rival, vcs não tão fazendo isso a sério não…. — paiN ͏leozin ͏ ͏ ͏ ͏‎‎ ‎ ͏ ͏ ͏ ͏‎‎ ‎ ͏ ͏ ͏ ͏‎‎ ‎ (@leovianaf_) January 30, 2023

Meio bizarro homenagear alguém que faz gestos obscenos para nossa torcida. — Lauro Mafra (@lauromafra) January 30, 2023

Entenda o motivo da desavença entre torcida do Sport e Juninho Pernambucano

Juninho Pernambucano foi revelado no Sport em 1993 e foi fundamental nos títulos do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste de 1994. Um ano depois ele foi para o Vasco, onde se tornou um dos maiores ídolos do clube carioca.

Após passagem de sucesso no Lyon, da França, Juninho voltou ao Brasil em 2011 e entre Sport e Vasco, ele escolheu o clube carioca. No confronto entre as equipes pelo Brasileiro de 2012, que terminou 3 a 0 para o Sport, em São Januário, o ex-jogador fez gestos obscenos para a torcida rubro-negra.

Vasco e Lyon também fizeram publicações celebrando o aniversário de Juninho, ambas com uma repercussão positiva.

Jovial anniversaire au meilleur tireur de coup franc de tout le temps — Plume Noire (@plumenoire_03) January 30, 2023

Parabéns a um dos maiores e melhores que pisaram em São Januário. Parabéns Reizinho — Euller (@Euller_21) January 30, 2023

Veja também

FUTEBOL INTERNACIONAL Everton anuncia Sean Dyche como novo técnico