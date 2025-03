Sport anuncia parceria com rede de monitoramento para reforçar segurança na Ilha do Retiro

A- A+

O Sport deu mais um passo importante para aumentar a segurança dentro da Ilha do Retiro. Nesta quarta-feira (5), o Leão anunciou uma nova parceria com a LidEye, rede colaborativa de segurança.

De acordo com o clube, foram instalados 12 totens equipados com um total de 48 câmeras que, inicialmente, se encontram em fase de testes e já estão em funcionamento na partida desta quarta (5) contra o CRB, pela Copa do Nordeste.

As novas câmeras contam com tecnologia de Inteligência Artificial e foram posicionadas para monitorar as arquibancadas do estádio, possibilitando a identificação de pessoas procuradas pela polícia, além de detectar possíveis infrações cometidas dentro do estádio e arremesso de objetos.

Outra função do sistema é a identificação automática de camisas proibidas no estádio.

O novo equipamento está integrado ao banco de dados da LidEye e ao sistema de biometria facial já implementado na Ilha do Retiro, permitindo uma identificação dos infratores com maior eficiência.

“A segurança dos nossos torcedores é uma prioridade. Estamos sempre buscando soluções inovadoras para proporcionar um ambiente tranquilo e organizado nos dias de jogo. Essa parceria com a LidEye nos permite utilizar tecnologia de ponta para garantir ainda mais proteção e conforto a quem frequenta a Ilha do Retiro”, afirmou Yuri Romão, presidente do Sport.

Sócio-diretor da LidEye, Felipe Barbosa, ressaltou a importância da parceria para aumentar a segurança no futebol.

“A tecnologia que implementamos visa não apenas coibir atitudes irregulares, mas também proporcionar um ambiente mais tranquilo para todos os torcedores que vierem para a Ilha do Retiro”, disse.

Vale destacar que neste sábado (8), o Sport recebe o Santa Cruz pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Pernambucano.



O Clássico das Multidões da primeira fase do Estadual foi marcado por grandes confusões na Capital pernambucana.



