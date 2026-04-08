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Copa do Nordeste Sport passa pelo Retrô e fica perto de classificação na Copa do Nordeste Depois de um primeiro tempo abaixo, Leão subiu de produção na segunda etapa e bateu a Fênix

O Sport segue 100% na Copa do Nordeste. Em duelo disputado na noite desta quarta-feira (8), na Ilha do Retiro, diante de pouco mais de 4.600 torcedores, o Rubro-negro passou pelo Retrô, pelo placar de 3x0, e chegou aos nove pontos, em três jogos no torneio regional. Com o resultado, o Leão fica perto da vaga na próxima fase. São cinco pontos de vantagem para o Ceará, primeiro time fora da zona de classificação no Grupo C. A Fênix, por sua vez, é o segundo lugar do Grupo D, com seis pontos.

Na próxima rodada, o Sport volta a jogar em casa. Na ocasião, encara o Maranhão, na próxima quarta-feira. No mesmo dia, o Retrô vai até o Presidente Vargas, onde visita o Ferroviário.

Apesar de iniciar o confronto com o time considerado titular, o Sport teve uma atuação pouco inspirada na etapa inicial. Aliás, a primeira parte do duelo ficou marcada por muitas faltas e raras oportunidades de gols.

A melhor chegada do Sport, por exemplo, aconteceu ainda aos quatro minutos de jogo. Felipinho cruzou da esquerda e Perotti, de cabeça, fez o goleiro Jefferson Paulino defender no susto. Com mais posse de bola, o Rubro-negro parou na boa marcação adversária e não conseguia progredir no último terço.

Em rara escapada, o Retrô foi responsável pela melhor chegada do primeiro tempo, já nos acréscimos. Aos 46 minutos, Luiz Henrique cruzou rasteiro, a bola desviou em Zé Gabriel e, em seguida, Diego Guerra deu um leve toque tentando surpreender Thiago Couto. A tentativa saiu rente à trave esquerda do goleiro leonino.



Leão cresce

Depois de 45 minutos burocráticos, Márcio Goiano fez uma série de modificações no segundo tempo, e o planejamento surtiu efeito. Principal nome da etapa final, Iury Castilho abriu o placar, aos 15 minutos, aproveitando vacilo de Jefferson Paulino.

Com o Retrô saindo para o jogo, o Leão liquidou a fatura com mais duas bolas na rede. Aos 28 minutos, Castilho conduziu e tocou para Chrystian Barletta. O camisa 30 limpou a marcação e bateu bonito para ampliar. Três minutos depois, Carlos de Pena cobrou escanteio e o zagueiro Habraão cabeceou no canto para fazer o terceiro. Na origem do lance, Carlos de Pena tinha parado no travessão, em chute com desvio.

Ficha do jogo

Sport 3

Thiago Couto; Yago Felipe, Marcelo Ajul, Zé Marcos (Habraão) e Felipinho; Zé Gabriel (Carlos de Pena), Zé Lucas e Biel (Iury Castilho); Clayson (Marlon Douglas), Chrystian Barletta e Perotti (Edson Lucas). Técnico: Márcio Goiano.

Retrô 0

Jefferson Paulino; David Junio, Dankler, Guilherme Paixão e Luiz Henrique (Ericson); Kadi, Radsley e Danilo (Murilo); Diego Guerra (Bruno Marques), Sillas (Jhonnatan Gogó) e Willian Lira (Cauã Guerra). Técnico: Jamesson Andrade.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Rondinelle dos Santos Tavares e Pedro Jorge Santos de Araújo (ambos de AL)

Gols: Iury Castilho, aos 15', Chrystian Barletta, aos 28', e Habraão, aos 31' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Zé Gabriel, Yago Felipe (SPT); Radsley, Guilherme Paixão (RET)

Público: 4.617 torcedores

Renda: R$ 104.468,00

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