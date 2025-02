A- A+

Futebol Sport anuncia maior patrocínio da história do clube Contrato com empresa de aposta esportiva será válido até 2027

O Sport anunciou, no fim da noite desta quinta-feira (6), o maior patrocínio da história do clube. O Leão acertou a volta da Betnacional como patrocinadora máster, em acordo válido até fevereiro de 2027.

Conforme o divulgado pelo Sport, os valores pelo tempo de contrato podem chegar a R$ 72 milhões, entre valores fixos e bônus por metas alcançadas pelo Sport durante o período.

“Aumentamos a arrecadação em patrocínios com este contrato, que é um dos maiores do futebol do Nordeste e coloca nosso clube em uma posição de disputar novos patamares”, falou o presidente Yuri Romão, ao site do clube.

“Para nós do Sport é uma honra muito grande voltar a ter a Betnacional como parceira. É uma empresa que nasceu aqui em Pernambuco e ganhou o Brasil e o Mundo assim como o Sport”, seguiu.

A Betnacional estampou sua marca na camisa rubro-negra entre os anos de 2022 e 2024. Para o retorno da empresa, as partes chegaram a um acordo para o perdão da multa rescisória que o clube teria que pagar pela quebra de contrato no ano passado.

A empresa chega para substituir a Betvip, que encerrou a parceria com o clube de forma amigável no último sábado. A casa de aposta está fora da lista de bets permitidas pelo Ministério da Fazenda para operar no Brasil.

