Sport Sport: Paulo Bivar parabeniza Matheus Souto Maior por vitória em eleição suplementar Pleito teve 1670 votos válidos na eleição suplementar para o ano de 2026

Paulo Bivar, candidato da Chapa 10 - 'Sport Eterno', parabenizou o vencedor das eleições, Matheus Souto Maior, candidato pela Chapa 20 - 'Leões pela Mudança', eleito presidente do Sport para o mandato 'tampão' do ano de 2026, nesta segunda-feira (15).

O concorrente desejou sucesso diante dos desafios que o clube enfrentará na próxima temporada. "Parabenizo Matheus Souto Maior pela vitória na eleição para a Presidência do Sport Club do Recife. Desejo sucesso na condução do clube, que enfrenta desafios relevantes e exige responsabilidade, competência e compromisso com sua história", começou.

Bivar também celebrou o processo eleitoral democrático em que o clube atravessou e aproveitou para agradecer os 138 votos recebidos.

Paulo Bivar tentou o cargo de presidente do Sport para o ano de 2026 - Foto: Vinícius Lins/Folha de Pernambuco



"A eleição foi um exercício importante da democracia rubro-negra. Agradeço profundamente a todos os sócios que confiaram em nosso projeto, caminharam conosco e acreditaram na necessidade de evolução da governança, da transparência e da modernização do Sport".



Confira nota oficial de Paulo Bivar na íntegra:

Seguirei, como sempre fiz ao longo da minha trajetória, à disposição do clube para contribuir com ideias, trabalho e diálogo, sempre colocando o Sport acima de qualquer projeto pessoal.

O Sport é maior do que qualquer eleição.

Seguimos juntos pelo bem do nosso clube.

Paulo Bivar

