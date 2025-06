Sport: intertemporada será crucial para novo técnico conhecer grupo e recuperar peças importantes

A- A+

Enquanto a diretoria do Sport não anuncia o substituto de António Oliveira, o que se sabe é que o próximo comandante leonino terá pela frente uma árdua missão para salvar o Leão de um novo rebaixamento. Para iniciar os trabalhos, o novo treinador terá a seu favor a intertemporada de um mês não só para conhecer o grupo, mas também para recuperar peças em baixa ou que pouco foram aproveitadas até o momento.

Com reapresentação marcada para o próximo dia 13, o Rubro-negro só volta a entrar em campo no dia 13 de julho, quando encara o Juventude, pela 13ª rodada, fora de casa.

Entre os atletas que podem contribuir para uma recuperação da equipe no campeonato, o caso mais emblemático, talvez, seja o do atacante Gonçalo Paciência, que tem convivido com as lesões. O português de 30 anos foi contratado em janeiro para ser a principal referência ofensiva da equipe, mas só participou, até o momento, de metade dos compromissos da equipe em 2025. Enquanto o Sport esteve em campo 33 vezes, o camisa 7 só disputou 17 partidas - sendo nove delas no Campeonato Pernambucano.

No momento, Paciência se recupera de uma lesão no ilíaco do quadril direito, sofrida diante do Fortaleza e que o afastou dos gramados no início de maio. A contusão é a mesma que o tirou do segundo jogo da final do Estadual, contra o Retrô. Anteriormente, o atacante teve que lidar, também, com um desconforto muscular na coxa direita. No Brasileirão, antes de se machucar perante o Leão do Pici, entrou em campo apenas na segunda etapa da visita ao Corinthians.

Outro caso de 'decepção' é o do volante Fabricio Domínguez. Artilheiro do Leão na Série B com 10 gols, o uruguaio foi comprado pelo clube em definitivo junto ao Racing/ARG, mas viu o desempenho cair neste ano. Apesar de participar de 21 jogos, Fabricio foi reserva em dez, e sequer foi utilizado pelo agora ex-técnico António Oliveira no Brasileiro. Aliás, com Pepa o camisa 8 já tinha sido deixado de lado, uma vez que não entrou em campo nos últimos sete embates do Sport na competição.

Um dos reforços mais caros do clube na janela do início da temporada, Rodrigo Atencio vinha acumulando boas aparições até fraturar um dos dedos do pé esquerdo, em 02 de março, contra o Decisão. Após se recuperar, no entanto, o jogador foi perdendo espaço, e apesar de participar de seis jogos do Sport no Brasileiro, só foi titular na derrota para o Fluminense, na 7ª rodada.

Na zaga, duas peças vivem momentos distintos. Recuperado de uma cirurgia de hérnia de disco, Rafael Thyere ainda não entrou em campo em 2025. O jogador ficou no banco nas últimas três partidas, mas a comissão técnica vinha adotando cautela sobre sua situação. No retorno do time no próximo mês, a expectativa é que o camisa 15 volte em pé de igualdade com os demais companheiros e entre os titulares da equipe.

João Silva, por sua vez, era titular sob o comando de Pepa e iniciou o duelo com o Cruzeiro, no primeiro jogo sob o comando de António Oliveira. No entanto, com uma atuação abaixo da crítica na goleada sofrida perante a Raposa, o português perdeu espaço com o treinador demitido na última quarta-feira (4) e sequer voltou a entrar em campo na sequência do Brasileiro. Antônio Carlos, Lucas Cunha e Chico foram os escolhidos para atuar no sistema com três zagueiros, contra Ceará, Internacional e Mirassol.

