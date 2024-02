Sport pede "sensibilidade" da CBTU para extensão de horário do metrô para jogo contra o Fortaleza

A- A+

Por meio de nota do setor jurídico nesta terça-feira (20), o Sport pediu à Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) que tenha "sensibilidade" e estenda o horário de funcionamento do metrô nesta quarta-feira (21), previsto para terminar às 23h.



O objetivo é auxiliar os torcedores na volta para casa após a partida contra o Fortaleza, válida pela Copa do Nordeste, que começa às 21h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Na segunda (19), foi informado, após a compra de mais de 11 mil ingressos, que o serviço não irá funcionar ao término do jogo.



"Quando tomamos conhecimento (do não funcionamento do serviço), de imediato oficiamos a CBTU, pedindo para que estendesse o horário de funcionamento do metrô para que atendesse a demanda dos torcedores, que será alta, tendo em vista que a previsão do público é atingirmos 25 a 30 mil pessoas", começou o diretor jurídico do Sport, Silvio Neves Baptista Neto.

"Dessa forma, nós queremos pedir um pouco da sensibilidade. Sabemos a dificuldade de estender o horário, mas queremos pedir a sensibilidade da CBTU para que ela possa atender melhor nosso torcedor, que já vai para um local distante, de difícil acesso. Mas que ela possa colaborar com o retorno para casa dos nossos torcedores que irão utilizar o transporte do metrô", completou.

A informação de que o serviço estará indisponível após o término da partida foi divulgado pela gestão do complexo esportivo nesta segunda-feira (19).

A chegada da parcela da torcida rubro-negra que irá de ônibus ao jogo será através de embarque no Terminal Integrado Cosme e Damião. O desembarque ocorrerá na lateral do ramal da Copa.

Ao término do jogo, a saída para quem usará ônibus será com embarque na Praça Sul (entrada do complexo esportivo) e desembarque com sentido voltado ao Cais de Santa Rita, no Recife.

CBTU mantém posição

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a CBTU manteve a posição da segunda-feira e afirmou que o horário de funcionamento do transporte vai até às 23h e que "não existe esquema especial para o jogo".

