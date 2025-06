A- A+

Sport Sport fecha a contratação do volante Pedro Augusto, do Fortaleza Jogador chega ao Leão sem custos e com vínculo até o fim de 2026

Além de encaminhar a contratação do goleiro Gabriel, do Vitória, o Sport acertou a chegada de mais um reforço para a disputa da Série A do Brasileiro. Trata-se do volante Pedro Augusto, do Fortaleza. O atleta desembarca na Ilha do Retiro sem custos e com vínculo até o fim de 2026.

A informação divulgada pelo jornalista Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, foi confirmada pela Folha de Pernambuco junto ao presidente Yuri Romão

Pouco utilizado na atual temporada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, o cabeça de área de 28 anos também estava na mira do Juventude.

No Fortaleza desde 2023, Pedro Augusto esteve em campo 71 vezes pelo clube cearense. No ano passado, foi utilizado em 45 ocasiões. No ano de estreia, porém, ficou marcado negativamente pelo pênalti perdido na final da Sul-Americana, no revés para a LDU. Em 2025, acabou perdendo espaço e foi acionado em apenas cinco oportunidades, sendo a última delas em 29 de maio, perante o Racing, pela Libertadores.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, o novo reforço do Sport também soma passagens por São Bento, no futebol brasileiro, e Tondela e Louletano, de Portugal.

