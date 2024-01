A- A+

Futebol Sport pega o Maguary, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano; confira escalações e onde assistir Leão está na quinta posição do Estadual, com seis pontos, enquanto o Azulão está em oitavo, com dois

O mando de campo é do adversário do interior, mas o jogo é no Recife, no estádio de um dos rivais do Trio de Ferro. Por mais estranho que pareça, o confronto entre Maguary e Sport, nesta quinta (25), às 20h, pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano, não será na casa do time de Bonito, no Arthur Tavares. Com mudança pedida pelo próprio Azulão, o duelo passou para os Aflitos, lar do Náutico. Com uma situação desafiante/local atípica, o Leão vai para o segundo jogo contra um clube de fora da capital, mas ainda jogando na Região Metropolitana. Com menos desgaste de viagens, os rubro-negros querem utilizar o “destino sortudo” a favor para se aproximar do topo da tabela.

O Sport está na quinta posição, com seis pontos. O Maguary é o oitavo, com dois. O Leão vem de uma vitória no Clássico das Multidões, contra o Santa Cruz, na Arena de Pernambuco. O Azulão arrancou um empate em 0x0 com o Náutico, nos Aflitos. Resultado que deixou os rubro-negros atentos para não ser mais um do Trio de Ferro a tropeçar perante o adversário.

“Será um jogo difícil. O treinador deles (Sued Lima) é conhecido, eles vêm de um bom jogo, mas o Sport tem de assumir a responsabilidade de ser protagonista, independente do adversário. Temos de nos impor”, afirmou o goleiro Caíque França.

Sued Lima, citado por França, é ex-técnico do sub-20 do Sport. Sob o comando do profissional, o Leão fez a melhor campanha do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao chegar às quartas de final.

Para o confronto, o Sport pode ter novidades no meio-campo. Fabio Matheus e Fabricio Dominguez, acionado no decorrer do clássico passado, tiveram boa participação e podem herdar uma vaga entre os 11 que começam jogando.

Integrados ao profissional

Após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o lateral-direito Lima, de 17 anos, e o zagueiro Baraka, de 20 anos, foram integrados ao elenco profissional do Sport.

Lima chegou ao clube no início de 2021, após ser observado no Projeto Meninos da Paraíba e ter destaque na Taça Brasil de Futsal. Foi nesta modalidade que ele começou a trajetória no Sport, mas logo em seguida fez a transição para o futebol de campo. O lateral-direito tem contrato com até 2026.

Baraka chegou ao Sport em 2016 para período de testes no Sub-13. O zagueiro conquistou o Campeonato Pernambucano em todas as categorias, além de importantes participações na Copinha, tendo vínculo junto ao Leão até 2027.

Ficha técnica

Maguary

Juliano; Marcelo Ajul, Mateus Henrique, Sandoval e Rychelmy; Ratinho, J. Luís e Esquerdinha; Felipe Sales, Ruan e Ejaita Ifoni. Técnico: Sued Lima

Sport

Caíque França; Roberto Rosales, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Fabinho (Fabio Matheus), Felipe e Alan Ruiz (Fabricio Dominguez); Romarinho, Arthur Caíke e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Tecnico: Mariano Soso

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro:

Transmissão: GOAT

