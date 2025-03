A- A+

Treinador Sport: Pepa enfatiza aplicação do rodízio de atletas e indica manutenção para os próximos jogos O técnico rubro-negro realizou oito alterações na equipe titular da partida contra o Operário-VG, pela Copa do Brasil, para o duelo diante do Decisão

Da equipe titular que entrou em campo na eliminação para o Operário-VG na Copa do Brasil ao time que venceu o Decisão, nesse domingo (2), o técnico Pepa fez oito alterações. Após a partida válida pelo Estadual, o português voltou a enfatizar a aplicação do rodízio de atletas e indicou sua manutenção para os próximos desafios.

Depois do duelo contra o Decisão, o Sport vai encarar em sequência o CRB, pela Copa do Nordeste, e o primeiro jogo da semifinal do Pernambucano contra o Santa Cruz.

"Nós vamos fazer três jogos em seis dias. Já falei muito sobre isso. Vamos estar normal. Não há titulares. Os onze que vão entrar, entrarão com tudo e com responsabilidade daquilo que queremos no próximo jogo. Vamos lutar até o fim pelo primeiro lugar do nosso grupo [da Copa do Nordeste]”, disse Pepa.

O treinador do Sport argumentou que, neste momento da temporada, não há como colocar os jogadores para atuarem em três partidas consecutivas.

“Se estivéssemos em uma fase mais adiantada do campeonato ou da temporada, acredito que haveria um lastro para todos jogarem três jogos seguidos. Agora neste momento é difícil. Acima de tudo temos um elenco com várias opções, todos estão preparados e não tenho dúvidas nenhuma que quarta-feira vamos entrar fortíssimos atrás do objetivos".

Pepa também foi questionado na entrevista se a aplicação do rodízio está dificultacando o entrosamento da sua equipe.

De acordo com o treinador, é natural a falta de entrosamento pelo fato dos jogadores estarem chegando aos poucos e pela falta de tempo para treinar.

“Este tipo de situações podem continuar perguntando. Sinceramente é confiança total, seguimos nosso plano. Se os jogadores não estiverem em condições, não jogam. Quem vai chegando, vai se entrosar. Depois do jogo contra o Santa Cruz [de volta], vai ser a primeira semana cheia com tempo para trabalhar. Esquecemos de viagens, sem tempo para treinar. É muita coisa, mas não vou entrar porque podem parecer desculpas. São coisas factuais. Agora eu não posso continuar alimentando situações que já fui muito claro e explícito sobre o que está acontecendo e tem acontecido. Continuar nosso plano e nosso trabalho", finalizou Pepa.



