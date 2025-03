A- A+

Sport Sport: contra Santa Cruz, Pepa pode repetir escalação pela primeira vez no ano Leão segue em reta final de preparação para encarar o rival, neste sábado (15), pelo duelo de volta da semifinal do Pernambucano

Em reta final de preparação para o duelo decisivo contra o Santa Cruz, pela semifinal do Campeonato Pernambucano, sábado (15), às 16h30, no Estádio do Arruda, o Sport pode repetir pela primeira vez na temporada a escalação de um jogo para o outro.

Com a semana livre para dar descanso ao elenco e fazer ajustes na equipe, o técnico Pepa não conta com atletas suspensos e não perdeu ninguém por lesão no Clássico das Multidões vencido pelo Leão, por 2x0, na Ilha do Retiro. Dalbert e Gonçalo Paciência deixaram o jogo no intervalo com dores na coxa, mas não preocupam a comissão técnica. Assim, a expectativa é que o treinador opte pela mesma formação do confronto anterior.

Adepto do rodízio neste início de ano, no intuito de dar minutagem a todos os jogadores do plantel, Pepa mudou mais de meio time do Clássico das Multidões da primeira fase para o vencido no duelo de ida da semifinal. No encontro do início de fevereiro, por exemplo, nomes como João Silva, Rivera e Sérgio Oliveira sequer tinham sido anunciados pelo clube. Os três foram titulares no último sábado.

O lateral-direito Hereda e os atacantes Carlos Alberto e Lenny Lobato são outros jogadores que marcaram presença na formação inicial na Ilha, mas que na derrota por 1x0, no Arruda, foram opções entre os reservas.

Nesta semana, o Sport escolheu fechar todos os treinos. No entanto, caso Pepa escolha repetir a última escalação, o Leão entraria em campo com Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Dalbert; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Lenny Lobato, Carlos Alberto e Paciência.

Retornos e ausências

Para a partida decisiva, Pepa vive a expectativa ainda de poder contar com alguns retornos. Ausente desde o jogo com o Decisão, pelas quartas de final do Estadual, o atacante Chrystian Barletta segue se recuperando de um desconforto no joelho esquerdo. Ele sofreu um trauma na região na eliminação leonina para o Operário-MT, pela Copa do Brasil, no último dia 25.

Em seguida, para o duelo com o CRB, o técnico Pepa perdeu dois novos jogadores: os meias Titi Ortiz e o argentino Rodrigo Atencio. O caso do camisa 59 é menos preocupante. Ortiz está em reta final de recuperação de uma lesão na panturrilha esquerda, sofrida durante um treinamento.

Atencio, por sua vez, fraturou um dos dedos do pé esquerdo, contra o Decisão. A expectativa é que o argentino fique à disposição de Pepa apenas no início da Série A do Campeonato Brasileiro. O volante Zé Lucas, convocado para a disputa do Sul-Americano sub-17, é mais um que está fora do clássico.

Veja também