Sport Sport: Pepa minimiza ausência de trio entre titulares e elogia "volume" contra Fortaleza Revés para o Leão do Pici foi o segundo consecutivo do Rubro-negro na temporada

O técnico Pepa minimizou a ausência de peças consideradas titulares na escalação do Sport, diante do Fortaleza. No revés por 2x0 perante os cearenses, o treinador optou por iniciar o duelo com Fabricio Domínguez, Lucas Lima e Gonçalo Paciência entre os reservas.

Na ocasião, o português optou por escalar Hyoran, Carlos Alberto e Gustavo Coutinho na formação inicial, na Ilha do Retiro, para a surpresa dos torcedores antes de a bola rolar.

"Os titulares são os 11 que entraram de início. Entramos bem e fortes. Temos uma linha orientadora, um norte que nos guia. Precisamos de tudo e de todos. Estão todos brigando por posição, querendo jogar, competir, e isso passa por opções", iniciou.

"Quem entrou, entrou bem, com vontade de ajudar. Fomos infelizes contra uma equipe que está junta há muito tempo, de qualidade", prosseguiu.

Depois de uma atuação abaixo da crítica contra o Santa Cruz, o treinador rubro-negro mostrou-se satisfeito com o desempenho contra o Fortaleza, apesar do resultado negativo ter sido "enganoso".

"O jogo com o Santa foi um jogo a parte. Nos faltou mobilidade e energia no último terço. Hoje (terça), não. Demos a resposta que tínhamos que dar em termos de entrega, raça e ódio nos olhos. Fica o amargo de criarmos e não marcarmos o gol", pontuou.

"Se não tivéssemos volume ofensivo, eu ficaria preocupado. Criamos, tivemos volume. Não há falta de qualidade, mas talvez de frieza. Com tempo e trabalho, o volume ofensivo vai continuar grande e os gols vão aparecer com naturalidade."

Após o revés na Copa do Nordeste, o Sport volta as atenções para o Pernambucano. No sábado (8), o Leão recebe o Maguary, às 16h30, na Ilha do Retiro, pela sétima rodada da competição estadual.

