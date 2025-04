Com fim de rodízio no Sport, Pepa enxerga time competitivo na Série A: "dúvidas dissipadas"

A- A+

Após uma série de rodízio na primeira parte da temporada, o técnico Pepa, do Sport, parece ter definido uma equipe considerada titular neste início de Campeonato Brasileiro. Aliás, o próprio treinador falou sobre o tema, depois da derrota rubro-negra para o Palmeiras, no último final de semana, na Ilha do Retiro.

Segundo o português, há um entendimento entre a comissão técnica que, no momento, a formação inicial dos jogos será formada pelos atletas que encarou São Paulo e Palmeiras, respectivamente. A única mudança de um jogo para o outro foi a entrada Chrystian Barletta no lugar de Lenny Lobato na segunda rodada.

"Eu já falei várias vezes que não há titulares, não há reservas, mas é natural quando na opinião da comissão, neste momento, é este 11, mais opção, menos opção, que está mais capaz", iniciou.

"Eu não estou falando que quem não está relacionado ou está no banco não é capaz. Pelo contrário, todos estão preparados, mas sentimos que o time está crescendo e tem condições e capacidade para seguir crescendo" seguiu Pepa.

Em meio à sequência de jogos no ano sem repetir a escalação, o treinador rubro-negro teve que lidar com momentos de oscilação da equipe e com as críticas da torcida. Porém, Pepa enfatiza que nunca teve dúvida que o elenco iria crescer de produção.

"Quando eu falava que o time tinha e tem margem para crescer, é isso. Nós estamos nesta maratona, com muita coisa para fazer, muito para crescer e vai ser sempre assim: equipes sempre muito difíceis, equipes de elencos fortíssimos, bons treinadores, bons jogadores e boas estruturas. Temos que olhar para dentro e perceber o que podemos fazer", salientou.

"Se havia dúvidas da capacidade do Sport na Série A, eu penso que não, mas tenho a certeza que essas dúvidas foram dissipadas. Agora é continuarmos a crescer, trabalhar naquilo que nós temos noção que podemos melhorar e seguirmos o nosso caminho", acrescentou o técnico.

De olho em mais um compromisso no Brasileiro, o Sport se prepara para encarar o Vasco pela terceira rodada da competição. O duelo está agendado para ser disputado neste sábado (12), às 21h, em São Januário.

