Sport: Pepa vê parte do grupo pronto fisicamente para sequência da temporada

Com a escolha de rodar o elenco neste início de temporada, no intuito de deixar o grupo com o mesmo ritmo de jogo, o técnico Pepa tem corrido o risco de ver o Sport acumular atuações irregulares.

No primeiro tempo contra o Maguary, por exemplo, o Leão esteve abaixo da crítica nos 45 minutos iniciais e só evoluiu ao voltar para o segundo tempo com outra postura e novas peças. Na ocasião, Lenny Lobato, Carlos Alberto e o estreante Pablo foram os responsáveis por marcar os cinco gols na goleada por 5x0.

Ao ser questionado sobre o fato de seguir mexendo na equipe jogo a jogo, Pepa falou que o ritmo frenético de partidas a serem disputadas no Brasil não lhe dá outra alternativa.

Por outro lado, após seis jogos realizados pela equipe principal, o treinador português acredita que boa parte do grupo leonino já está apto a atuar durante os 90 minutos quando for necessário.

“Essa preocupação e essa pergunta vai de encontro àquela palavra que vocês tanto usam, que é o rodízio. Eu vejo as coisas exatamente desta forma. Uma densidade, uma frequência de jogos muito grandes, onde sabemos que as decisões estão chegando. Se nós não temos esse cuidado e planejamento de dar minutos e preparar tudo e todos, nós íamos ficar refém da condição física", pontuou.

"Nesse momento, posso garantir que estamos completamente à vontade para fazer esse jogo da terça-feira e muitos jogadores poderem atuar os 90 minutos, porque estamos a dar esse lastro de minutos e jogos. O objetivo é preparar todos para essa maratona de jogos que é o Brasil”, seguiu Pepa.

Além da preocupação com o nível físico dos jogadores, ao comentar a minutagem do português Gonçalo Paciênia, Pepa detalhou a situação de peças que foram chegando ao longo da pré-temporada.

Ele usou os exemplos de Carlos Alberto e Pablo para destrinchar o planejamento. Dos reforços oficializados até o momento, apenas o argentino Rodrigo Atencio não atuou. Contra o Maguary, o atleta ficou no banco de reservas.

“Pelo tempo longo parado que (Paciência) teve, aí tem essa gestão de 45 e 60 minutos, outras vezes 30. Temos que ter cuidado com essa questão física, o próprio Carlos Alberto muito tempo parado, o Pablo também. Ou seja, é aproveitar todos os jogos, todos os momentos para subir o nível de todos, e temos que ter calma com a questão física e essa gestão tem que ser bem feita”, salientou o treinador.

Passada a goleada sobre o Maguary, o Sport volta suas atenções para a disputa da Copa do Nordeste.

Nesta terça-feira (11), o Rubro-negro vai à Paraíba, onde visita o Sousa, às 21h30, no Marizão, pela terceira rodada do torneio regional. O Leão é o quarto lugar, com três pontos, enquanto o adversário está uma posição acima com a mesma pontuação.

