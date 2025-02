A- A+

Clássico dos Clássicos Sport: Pepa reconhece jogo abaixo, mas ressalta "confiança no elenco" para mudar situação Leão perdeu seu segundo clássico no Campeonato Pernambucano neste sábado (15), diante do Náutico, na Ilha do Retiro

O Sport sofreu mais uma derrota em um clássico no Campeonato Pernambucano nesta temporada, após perder por 2x1 para o Náutico, na Ilha do Retiro, neste sábado (15).

Sob críticas dos mais de 13 mil torcedores presentes na partida, o técnico Pepa reconheceu que o desempenho do Leão ficou aquém do esperado, mas ressaltou que o resultado "serviu de aprendizagem".

"Temos que sentir esse momento e essa dor. Compreendemos o sentimento da nossa torcida. A cobrança aqui dentro é enorme. Não temos problema nenhum em dizer que foi um jogo mau, mas a confiança em todos permanece", afirmou Pepa.

"Serviu de aprendizagem. Essa cobrança é boa, temos que saber lidar com ela e temos que dar uma resposta melhor com a bola e, acima de tudo, precisamos melhorar muito contra equipes de linhas baixas, que aproveitam cada bola como se fosse a última", completou o treinador.

O Náutico adotou uma postura defensiva no Clássico dos Clássicos e balançou as redes com dois gols em jogadas de contra-ataque. Quanto ao estilo de jogo do adversário, Pepa ressaltou que o Sport precisa aprimorar suas técnicas para lidar com equipes que adotam essa postura.

"Cada um luta com as armas que tem, e dou parabéns ao Náutico pela vitória. Agora, cabe a nós melhorar essa questão contra equipes que utilizam linhas baixas. Aconteceu contra o Fortaleza, que fez muita cera, mas precisamos melhorar e manter a cabeça fria para não entrarmos em desespero", pontuou.

Na temporada, o Leão foi derrotado nos dois clássicos disputados no Estadual. O treinador reconheceu a importância desses confrontos, mas afirmou que a competição ainda não chegou ao fim.

"Temos que ter humildade para olhar para trás, reconhecer onde erramos e dar a resposta. Estamos em uma competição de pontos corridos. Infelizmente, não vamos conseguir a posição que queríamos, mas sabemos qual é o nosso objetivo final", iniciou.

"É uma dor enorme o que sentimos hoje. Queríamos e sabemos muito bem da importância dos clássicos, mas isso não termina aqui", concluiu.

Na quarta colocação, com 12 pontos, o Sport encontra-se fora da briga pela vaga direta nas semifinais do Pernambucano. O Leão pode cair uma posição caso o Retrô vença o Decisão neste domingo (16).

Próximo duelo

Em campo, o Sport enfrenta o Moto Club na próxima quarta-feira (19), às 19h, pela Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro.

