sport Sport: "Temos que provar dentro de campo", diz Pepa sobre decisões na Copa do Brasil e Estadual O primeiro desafio será contra o Operário, na terça-feira (25), às 21h30, e depois contra o Decisão, no dia 3 de março

"Foco total, responsabilidade máxima e tolerância zero". Foi isso que o técnico do Sport, Pepa, pregou para a sequência de decisões que o clube tem pela frente.

O primeiro desafio será contra o Operário, na terça-feira (25), às 21h30. A partida, válida pela primeira fase da Copa do Brasil, será no Estádio Eurico Gaspar Dutra, em Cuiabá, no Mato Grosso. Depois, o compromisso vai ser diante do Decisão, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Até agora, a partida está marcada para a segunda-feira de Carnaval, no dia 3 de março.

Para o treinador, no entanto, o clube vai ter que superar os desafios e entrar forte para sair primeiro com a classificação na Copa do Brasil.

"Temos nossa ambição e responsabilidade. Sabemos que temos que provar dentro de campo. Então sabemos que vai ser um jogo de mata-mata, mas temos que ser iguais a nós mesmos, com muita humildade e respeito ao adversário. A temperatura vai ser muito complicada, mas não vai servir de desculpa, pelo contrário. Temos que entrar fortes, competentes, tendo noção que é uma competição que nos diz muito e que queremos ir longe. E mais do que pensar mais para a frente, temos que pensar já neste jogo. Não há jogo mais importante do que esse de terça-feira", afirmou.

Sport terá sequência de decisões pela Copa do Brasil e Estadual. - Foto: Paulo Paiva/SCR

Na vitória diante do Petrolina, o time entrou com escalação mista, e desfalque do meia Lucas Lima, que segue em tratamento de uma lesão muscular na coxa direita. O clube se reapresenta já neste domingo (23) para seguir viagem para Cuiabá. Com uma rotina tão pesada, o técnico destacou ainda a importância no trabalho de recuperação dos jogadores.

"Temos que treinar e trabalhar para que a condição física de quem não jogou esteja equilibrada. Quanto mais opções tivermos, melhor. E a própria escalação de hoje vai muito ao encontro desses dois jogos, que estão muito próximos com viagens que são complicadas e temperatura fora do normal. Mas temos que ter tudo em conta, recuperar bem. Tudo aquilo que tivermos em compressão vamos fazê-lo. E a gestão do próprio jogo (contra o Petrolina) foi para ter a equipe preparada para terça-feira", explicou.

Comprometimento com classificação

O duelo seguinte, contra o Decisão, será na Ilha do Retiro, mas sem o apoio da torcida. O confronto vai acontecer de portões fechados após determinação da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), já que vai acontecer no meio do Carnaval. O treinador lamentou a ausência dos rubro-negros, mas garantiu comprometimento.

"O mais importante é jogar em casa. É uma pena não termos nossa torcida. Queríamos dar essa vitória para a torcida. Mas vão ser dois jogos de mata-mata, e temos que puxar a responsabilidade para nós, em casa, contra o Decisão, para depois irmos atrás do que tanto queremos, que são as finais. Como disse no jogo da Copa do Brasil, um jogo de cada vez, sabendo que são jogos agora de eliminação e mata-mata. Foco total, responsabilidade máxima e tolerância zero. Não há margem para erro e preparar o melhor possível para entrarmos fortíssimos", projetou.

Caso avance contra o Decisão, o Sport vai enfrentar o Santa Cruz, em um Clássico das Multidões, nas semifinais do Campeonato Pernambucano. O Tricolor avançou diretamente para a fase eliminatória após ter a melhor campanha da primeira fase, que terminou como líder, com 20 pontos.



