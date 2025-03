Sport: Pepa analisa início de segundo tempo "para esquecer", mas celebra vitória sobre Retrô

A- A+

Insatisfeito, o técnico do Sport afirmou que a entrada para o segundo tempo contra o Retrô, no jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano, foi "para esquecer". O Leão terminou os 45 minutos iniciais vencendo por dois gols, mas viu Fênix empatar a partida com seis minutos da segunda etapa.



Ainda assim, Pepa comemorou a vitória suada, por 3 a 2, na Arena de Pernambuco, e falou em "aprendizagem" para o grupo. O resultado deixa o Rubro-negro em vantagem para a partida da volta, que será na Ilha do Retiro.



"Como digo sempre, é trabalho. Não só físico, mas correções táticas, de posicionamento, concentração e, acima de tudo, aprendizagem. Eu agarro muito essas situações de trabalho. Sou insatisfeito por natureza. Estou dizendo que, mesmo ganhando por 2 a 0 no intervalo, não estávamos satisfeitos com algumas situações", iniciou.



"Depois, a entrada para o segundo tempo foi para esquecer. Houve capacidade, colocamos energia dentro de campo. Ficou um jogo um pouco atrapalhado e atípico. Fomos atrás e acabamos felizes. O jogo sempre muito repartido, muito para um lado e para o outro. E nos faltou colocar mais gelo no jogo, não ficando a espera que o tempo passe, mas trabalhar mais a bola. E trabalhamos pouco para o que conseguimos fazer", afirmou o técnico português.

Desconcentração

Na análise da partida, o treinador também não escondeu sua insatisfação. Segundo ele, não foi falta de atitude dos atletas, e sim desconcentração. Segundo ele, esse aspecto será trabalhado para a sequência de jogos, inclusive para a final.

"O mais importante e aquilo que foi o mais positivo para nós era o resultado. Estadual é final, e uma final é isso mesmo. Falamos sobre isso ontem. Não há divisões, final é final. Mesmo no primeiro tempo não estávamos satisfeitos. Estávamos com o resultado, mas sentíamos que poderíamos ter feito muito mais. Erramos muitos passes. Tivemos muita posse de bola, mas permitimos muitas saídas do Retrô", começou.

"Na segunda etapa, culpamos a gente. Mais uma vez, não é falta de atitude. Agora há momentos de desconcentração. Tudo é aprendizagem. Valeu pelo resultado, que era o mais importante. Já tivemos situações e jogos muito melhores, mas o resultado não apareceu. Hoje não foi um jogo pleno nos 90 minutos. Tivemos momentos bons, mas tivemos muitos que temos noção que não podem acontecer. É uma final de loucos", continuou.



"Conseguimos marcar no segundo tempo com a insistência do Pablo, ganhamos, mas a insatisfação por querermos sempre mais é grande. Agora também temos que ter noção de tudo. Final é final. Temos que trabalhar e pensar em cima de questões que não estamos sendo eficazes e competentes. Há competência, mas sabemos que em alguns momentos ela falta. Então é trabalho, muita cabeça limpa, e estarmos ligados o jogo todo, seja ele qual for. Numa final não podemos permitir essas falhas de concentração", completou.

A partida de volta, na Ilha do Retiro, ainda terá a data definida pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF). O Sport volta a campo na quarta-feira (26), para encarar o Altos-PI, em casa, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.



