Sport Volante do Sport garante apoio do grupo a Pepa: "a gente está junto com ele" Logo após a partida, Du Queiroz afirmou que time precisa vencer o quanto antes para sair desta situação na Série A

Logo após o Sport acumular mais um resultado negativo no Campeonato Brasileiro, o volante rubro-negro, Du Queiroz, afirmou que o grupo está fechado com o técnico Pepa. Com o revés para o Corinthians, a tendência é que o treinador seja ainda mais pressionado por bons resultados no comando da equipe pernambucana.

"Enquanto ele estiver aqui, a gente está junto com ele. É uma equipe, temos que estar em unidade para conseguir vencer o mais rápido possível", declarou o camisa 37 à transmissão oficial da partida.

Ainda segundo o cabeça de área, o que falta para o Sport passar a vencer na competição é "consistência". Na visão de Du Queiroz, a equipe tem feito bons jogos, mas precisa fazer valer o desempenho para não se complicar no campeonato.

"Está faltando consistência. A gente joga bem, hoje conseguimos fazer um gol, coisa que não estávamos fazendo, só de bola parada. Precisa segurar o jogo, saber ser malandro no bom sentido. Não estamos jogando mal, mas precisa começar a ganhar, porque Brasileiro as coisas são muito rápidas e precisa ganhar", pontuou.

Com a derrota para o Corinthians, o Sport segue na lanterna da Série A, com um ponto. Agora, o Leão terá uma semana livre para se preparar para o próximo compromisso, que acontece no sábado (26), diante do Fortaleza, às 20h, na Ilha do Retiro.

