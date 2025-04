A- A+

Sport Sport repete marca de ano da última queda e Pepa prega trabalho "no limite" por vitórias Leão não sabe o que é vencer há mais de um mês e está afundado na lanterna do Brasileiro

Vinte e dois de março, Retrô 2x3 Sport. Esta foi a última vez que o Rubro-negro da Ilha do Retiro venceu uma partida na atual temporada. Na ocasião, o confronto era válido pelo primeiro jogo da final do Pernambucano. De lá para cá, o time comandado por Pepa entrou em campo novamente em oito oportunidades. No recorte, seis derrotas e dois resultados de igualdade. A marca negativa repete a de 2021, ano que culminou no rebaixamento à Série B.

Há quatro anos, os oito jogos que o Sport passou sem vencer foram todos ao longo da disputa do Brasileirão. Entre as rodadas de número 15 e 22, o Leão perdeu para Flamengo, São Paulo, Internacional, Atlético-MG e Fortaleza, e ficou no empate com RB Bragantino, Chapecoense e Athetico-PR. Na ocasião, entre a sequência, Umberto Louzer foi demitido e o paraguaio Gustavo Florentín assumiu o comando do elenco.

No recorte atual, além dos seis compromissos disputados até aqui na Série A, o Sport perdeu para o Altos, pela Copa do Nordeste, e para o Retrô, no confronto de volta da decisão do Estadual, mas que deu o título da competição à equipe rubro-negra na disputa de pênaltis.

Apesar do mau momento do Sport, o técnico Pepa segue com o prestígio da diretoria, que descarta realizar qualquer mudança no comando técnico da equipe a curto prazo. Após o empate com o Fortaleza, inclusive, o treinador afirmou seguir acreditando no grupo, mas enfatizou que a ansiedade não pode atrapalhar nas definições das jogadas. Até o momento, o Leão tem o pior ataque do campeonato, com três gols marcados, e está afundado na lanterna, com dois pontos.

"Vou estar a ser sempre repetitivo. O que posso falar mais? Temos que marcar mais gols. Tivemos quatro bolas na trave nos últimos quatro jogos. Temos que ter noção que o momento é mau em termos de resultados, de pontuação, e se fecharmos no que controlamos. É trabalhar no limite e irmos atrás das vitórias, seja contra quem for", pontuou.

"Já provamos desde a primeira rodada com o São Paulo até a sexta com o Fortaleza, que não temos que ter receio de nada, não temos que ter receio da Série A e de clube nenhum. Portanto, é seguir o nosso trabalho, confiança para cima dos jogadores e menos ansiedade no último terço", prosseguiu.

Em meio à crise, o técnico Pepa terá mais uma semana cheia para fazer ajustes, no intuito de elevar o desempenho do Sport. A equipe pernambucana volta a entrar em campo no sábado (3), quando visita o Fluminense, às 18h30, no Maracanã, pela 7ª rodada.

Veja também