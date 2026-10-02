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Sport Sport perde Biel para jogo com São Bernardo e tem outras três dúvidas Rubro-negro volta a entrar em campo na terça-feira (6), às 19h30, na Ilha do Retiro

Passada a vitória que recolocou o Sport próximo do G-6 da Série B, o técnico Mariano Soso já começa a pensar no próximo compromisso do clube: na terça-feira (6), o Leão recebe o São Bernardo, às 19h30, na Ilha Retiro. Para o confronto, o treinador poderá ter uma série de problemas.

Um desfalque certo para a partida válida pela 32ª rodada será o volante Biel. No triunfo por 2x1 sobre o Athletic-MG, o camisa 6 recebeu o terceiro cartão amarelo e só volta a ficar disponível na rodada seguinte, diante do Atlético-GO, em Goiânia.

O setor de meio-campo, aliás, pode ter outras duas baixas. O volante Fernando Sobral e o meia Diego Hernández ficaram fora do jogo da última quinta-feira (1º) por problemas lombares. O cabeça de área chegou a viajar com a delegação, mas foi vetado do confronto.

Titular contra o Athletic-MG, Marlon Douglas deixou o campo ainda aos 18 minutos do primeiro tempo, com suspeita de lesão, e é outra incógnita para encarar o São Bernardo. Em São João del-Rei, Carlos de Pena entrou em seu lugar e marcou o gol que deu a vitória ao Leão longe do Recife.

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