SPORT Sport perde de virada do Atlético-MG e praticamente decreta rebaixamento à Série B Galo reage após estar perdendo por 2 a 0 e conquista vitória por 4 a 2 na Ilha do Retiro; Leão pode ser rebaixado ainda nesta rodada

Em uma noite de fortes emoções na Ilha do Retiro, o Atlético-MG venceu o Sport por 4 a 2, de virada, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O destaque do Sport foi Léo Pereira, autor dos dois gols do Leão, mas a reação mineira, com gols de Hulk, Rony (duas vezes) e Alexsander, garantiu o triunfo do Galo, que segue em grande fase.

Antes da bola rolar, o Sport já vivia um clima de tensão. O clube podia ser rebaixado matematicamente nesta rodada e ainda entrou em campo com um desfalque de peso. O artilheiro Derik Lacerda foi afastado do elenco por indisciplina.

Sport é eficiente e vai para o intervalo em vantagem

O Atlético-MG começou o jogo com mais posse de bola e logo assustou o goleiro Gabriel: aos 9 minutos, Natanael acertou a trave em chute cruzado. O Galo manteve a pressão, mas foi o Sport quem abriu o placar.

Aos 17 minutos, Léo Pereira tabelou com Pablo e chutou na saída de Everson, fazendo a Ilha do Retiro explodir em festa. O Atlético respondeu, porém desperdiçou boas oportunidades com Rony e Natanael, parando em uma grande defesa de Gabriel aos 37. O primeiro tempo terminou com o Sport mais eficiente e o Galo sem conseguir transformar o domínio em gols.

Léo Pereira amplia, mas o Galo reage com virada espetacular

Logo no início da etapa final, o Sport manteve a postura defensiva e esperava o erro do Atlético. Aos 17 minutos, o Leão ampliou: após jogada de Lucas Kal, Léo Pereira pegou a sobra e marcou o segundo.

Quando parecia que o Sport encaminhava a vitória, veio a reação relâmpago do Galo. Aos 22 minutos, Hulk cobrou falta de longe, e o goleiro Gabriel falhou feio, colocando a bola para dentro. Dois minutos depois, Rony subiu livre na área e empatou o jogo de cabeça.

A virada veio aos 35 minutos, com Alexsander completando bela jogada coletiva e colocando o Atlético na frente. Ainda deu tempo de Rony, novamente, marcar o quarto gol aos 37, após cruzamento de Hulk, decretando a vitória mineira.

Com o revés, a torcida do Sport protestou nas arquibancadas, demonstrando irritação com a sequência negativa e a proximidade do rebaixamento. O Atlético-MG, por sua vez, administrou o placar nos minutos finais, trocando passes e ouvindo gritos de “olé” vindos do setor visitante.

Galo segue invicto e Leão à beira do rebaixamento

O resultado manteve o Atlético-MG invicto há seis jogos, contando todas as competições, e consolidou o bom momento da equipe de Jorge Sampaoli. O Sport, em contrapartida, pode ter o rebaixamento confirmado ainda nesta rodada caso Vitória ou Santos vençam seus jogos no domingo.

Ficha técnica:

Sport 2

Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thyere (Riquelme), Ramon Menezes e Luan Cândido; Lucas Kal (Sérgio Oliveira), Christian Rivera e Lucas Lima (Rodrigo Atencio); Matheusinho (Romarinho), Léo Pereira e Pablo (Colo Ramírez).

Técnico: César Lucena.

Atlético-MG 4

Everson, Vitor Hugo, Iván Román (Alexsander) e Júnior Alonso; Natanael (Guilherme Arana), Alan Franco, Fausto Vera (Gustavo Scarpa), Igor Gomes e Caio Paulista (Dudu); Biel (Hulk) e Rony.

Técnico: Jorge Sampaoli.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Matheus Candançan (SP)

Assistentes: Neuza Back e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Gols: Léo Pereira aos 17 do 1T e aos 17 do 2T (S), Hulk aos 22 do 2T, Rony aos 24 e 37 do 2T e Alexsander aos 35 do 2T

Cartões amarelos: Matheus Alexandre

